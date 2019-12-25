Свыше 50 тысяч жителей Самарской области принимают участие в акции «В Новый год – без долгов»

60

Для того, чтобы стать участником розыгрыша ценных призов, необходимо в срок до 31 декабря погасить задолженность за тепловую энергию (если она имеется), а также оплатить авансом декабрьское потребление. Подведение итогов акции состоится в феврале 2020 года.«Участие в нашей новогодней акции – отличная возможность получить призы и подарки за своевременную оплату счетов за тепло и горячую воду», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Акция «В Новый год без долгов» проводится четвертый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями являются несколько тысяч бытовых абонентов 16 регионов присутствия компании. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».