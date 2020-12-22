Своевременная передача показаний приборов учета ГВС – залог корректного начисления

190

Меньше пяти дней осталось у клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» для того, чтобы передать показания приборов учета теплоресурсов.

В период с 18 до 25 декабря включительно горожанам необходимо направить в энергокомпанию сведения о потреблении горячего водоснабжения. От полной и своевременной передачи данных индивидуальных приборов учета ГВС будет зависеть корректность начислений платы за поставленный ресурс.

Передать показания индивидуальных приборов учета клиенты компании могут с помощью следующих сервисов:

- онлайн-формы «Передать показания» на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/;

- в Личном кабинете клиента (логин и пароль для входа находятся в квитанции);

- специальных ящиках для приема показаний, которые располагаются на фасадах ряда жилых домов.

«Мы заботимся о безопасности наших клиентов, а потому обеспечили сразу несколько дистанционных способов передачи показаний приборов учета ГВС. Помимо этой опции клиенты компании без посещения офисов могут уточнять информацию о начислениях, решать частные вопросы, относительно внесения изменений в договор, а также оплачивать потребленную тепловую энергию», - напомнил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Обо всех дистанционных сервисах «ЭнергосбыТ Плюс» подробно рассказано на сайте компании https://samara.esplus.ru/.