Судебные приставы арестовывают автомобили самарцев из-за долгов за водоснабжения и водоотведение

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В текущем году специалисты «РКС-Самара» подготовили и передали в мировые суды 9 400 заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 87 млн рублей.Облегчённая система оформления документов позволяет взыскивать долги за коммунальные услуги в приказном порядке, без проведения судебных заседаний.Если должник не платит по данному приказу, в силу вступают судебные приставы. В этом декабре они совместно со службой безопасности «РКС-Самара» произвели первые аресты автомобилей из-за долгов за воду и канализацию.Под конец года два жителя Октябрьского района города Самары, которые не оплачивали квитанции за холодную воду в течение нескольких лет, остались без автомобилей. Стоит отметить, что это не единственные авто в семьях должников. Одному из них машина оставлена на ответственное хранение, у второго эвакуирована. Если в течение 10 дней должники не оплатят задолженность, автомобили будут проданы, а сумма долга передана в «РКС-Самара».Обращаем внимание жителей города: очень важно не накапливать неоплаченные квитанции. При возникновении сложных жизненных ситуаций необходимо не прятаться, не думать, что долги исчезнут сами собой, а обратиться в ресурсоснабжающую компанию. Не копите долги, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме!