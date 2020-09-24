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В настоящее время на всех участках по допобъемам работы организованы в несколько смен.

Степень готовности к завершению работ по перекладкам теплосетей в Самаре стала главной темой выездного совещания с участием Главы Самары Елена Лапушкиной и первого вице-мэра Владимира Василенко.

Первый заместитель Главы доложил об основных участках теплотрасс, на которых работы еще ведутся. Напомним, что в этом году в связи с переходом к единой ценовой зоне теплоснабжения в Самаре удалось существенно увеличить количество ремонтируемых объектов. Сразу 7 дополнительных объектов будут перевооружены. В основном это квартальные сети с высоким процентом износа.

«Все объекты по техническому вооружению, которые планировались изначально, готовы к приему тепла. Что касается семи дополнительных, то по Советской Армии работы идут в штатном режиме (ожидаем завершение работ к 5 октября), по Гастелло, Радонежской монтажная схема будет собрана до 30 сентября. С пятницы, 25 сентября, мы закрываем ул. Ерошевского от Скляренко в сторону Мичурина. В течение семи дней выполняем все необходимые работы и затем завершаем в пятидневный срок переход на ул. Панова. Все работы должны завершить к 5 октября. По ул. Печерской от ул. Карбышева до 1 Безымянного переулка в работе сразу четыре участка. Поступательно завершим до 3 октября. Сложным объектом является теплотрасса на ул. Пензенская, поскольку участки располагаются во дворах. Но также к 3 октября должны справиться. На участке ул. Революционная от Печерской до Дыбенко работы продолжаются, но временная схема уже собрана», - рассказал Владимир Василенко.

В настоящее время на всех участках по допобъемам работы организованы в несколько смен. Трубы в ходе ремонта меняются на современные, с пенополиуретановой изоляцией.

Все участки, на которых сейчас ведутся работы, находятся на личном контроле Главы города Елены Лапушкиной. Всего в этом году обновляют более 20 км теплотрасс.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность проводимых в городе масштабных работ.

«Объем перекладываемых теплосетей, который развернут в этом году ресурсниками, беспрецедентен. Взятые темпы позволят нам поэтапно в среднесрочном периоде преодолеть одну из самых наболевших проблем городского хозяйства – колоссальный износ коммунальной инфраструктуры.

При этом мы понимаем, как важно уложиться в сжатые сроки. Работы организованы в соответствии с жесткими графиками, чтобы тепло в дома и социальные объекты поступило вовремя. Большие объемы модернизации сетей не повлияют на сроки старта отопительного сезона», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Напомним, что по поручению Главы Самары еще до официального старта отопительного сезона тепло начали подавать в больницы, детсады, учреждения опеки и попечительства. На сегодняшний день теплоэнергией обеспечено порядка 43% от общего количества социальных объектов.