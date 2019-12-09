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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Стартовала традиционная акция «РКС-Самара» - «В Новый год – без старых долгов!»

9 декабря 2019 15:11
117
Благодаря акции можно будет не только избавиться от долгов, но и получить подарки.
Сегодня стартовала традиционная акция «РКС-Самара», благодаря которой можно будет не только избавиться от долгов, но и получить подарки.

Сегодня, 9 декабря 2019 года, начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов». Все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, могут прийти в центр обслуживания клиентов и получить гарантированный сладкий подарок. А после регистрации на сайте можно принять участие в розыгрыше супер-призов. В этом году акция продлится с 9 по 26 декабря.

Абоненты, у которых есть долги за услуги водоснабжения и водоотведения, должны их оплатить до 26 декабря, и тогда у них появится возможность принять участие в розыгрыше и выиграть подарочные сертификаты и супер-приз.

Розыгрыш будет проводиться в начале февраля 2020 года заочно, с видео- трансляцией. Лицевые счета победителей опубликуют в новостной ленте сайта, а их
самих проинформируют по телефону, оставленному при регистрации.

Победители прошлогодних акций «РКС-Самара» уже побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары. Оплачивайте квитанции за водоснабжение и водоотведение, регистрируйтесь для участия в акции на сайте samcomsys.ru и выигрывайте подарки!

Кстати, в декабре 2019 года все абоненты «РКС-Самара» получат не только квитанции за ноябрь, но и авансовые квитанции за декабрь. Это сделано для удобства участников акции.

Подробные условия и адреса центров обслуживания клиентов, куда можно будет прийти за сладкими подарками, размещены здесь, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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Комментарии


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