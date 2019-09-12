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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Спуск представителей власти и журналистов в исторический коллектор стал первым мероприятием, приуроченным к 110-летию самарской канализации

12 сентября 2019 17:23
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После строительства в Самаре водопровода в 1886 году остро встал вопрос о необходимости канализации.
После строительства в Самаре водопровода в 1886 году остро встал вопрос о необходимости канализации. Историки пишут, что наш город в то время отличался крайней скученностью домов, большинство улиц не были замощены, помои многие жители выплёскивали прямо на улицу. Всё это обуславливало частые эпидемии.

Особой запущенностью отличались набережная Волги и Троицкий базар. Здесь постоянно лежали кучи мусора, гниющая рыба, издававшая на сотни метров вокруг удушливый, смрадный запах. Всем известны слова Максима Горького, который работал в «Самарской газете»: «Самара является одним из самых грязных и неблагополучных городов России».

В 1906 году городская дума приняла решение о строительстве в Самаре канализации по проекту В.Г. Линдлея, а в 1909 году был введён в эксплуатацию первый пробный участок канализации, построенный на деньги мецената и промышленника Альфреда фон Вакано, протяжённостью 4,2 км. Этот участок до сих пор является действующей частью общегородской системы водоотведения! Кстати, можно сказать, что это был один из первых примеров государственно-частного партнёрства.

Как рассказал знаменитый самарский краевед, профессор Михаил Перепёлкин в фильме «Музыка воды», кирпич для первого участка был особого размера и изготавливался на заводе Шигаева в Засамарской слободе, керамические канализационные трубы привозили из Мюнстерберга, а гудрон для заливки стыков труб – из Баку. «Работы двигались медленно и с затруднениями, виной чему была и неопытность рабочих, и отсутствие достаточного числа опытных десятников. Но, так или иначе, к концу сентября 1909 года канализация была проведена по Дворянской улице между Предтеченской и Алексеевской площадью и по Панской между Дворянской и Преображенской. А к октябрю 1909 года пробный участок канализации длиной 4 версты был построен», - говорит Михаил Перепёлкин. К 1918 году в Самаре было построено 35,4 км канализационных коллекторов и линий.

Строительство канализации было очень важным этапом в истории Самары. Буквально через месяцы после начала её функционирования можно было заметить коренное улучшение санитарного состояния города. Постепенно грязь стала исчезать с улиц, земля стала плодородной, стали приживаться деревья, декоративные кустарники и цветы. В воздухе начал витать аромат роз. Самара превращалась в город-сад.

Современная система водоотведения Самары включает в себя:

- 1260 км канализационных труб и более 40000 канализационных колодцев;
- 32 канализационные насосные станции, с помощью которых стоки со всего города перегоняются на очистные сооружения и проходят первичную механическую очистку;
- ГОКС – городские очистные канализационные сооружения и ИХБЛСВ – испытательную химико-бактериологическую лабораторию сточных вод.

Сейчас, в ХХI веке, благодаря работникам «РКС-Самара» – сотрудникам цеха эксплуатации канализации, цеха канализационных насосных станций, городских очистных канализационных сооружений и лаборатории сточных вод – в домах жителей сохраняется уют, в городе – чистота. 

Спуск представителей власти и журналистов в исторический коллектор стал первым мероприятием, приуроченным к 110-летию самарской канализации. Также они посетили музей истории самарского водопровода, где специалисты "РКС-Самара" рассказали о первых шагах в деле канализования Самары.

Использованы материалы книги «Куйбышевскому водопроводу – 100 лет», Куйбышевское книжное издательство, 1986 и материалы фильма к 130-летию самарского водопровода «Музыка воды» https://samcomsys.ru/muzyka_vody

«РКС-Самара» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения. Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.

Топ причин засоров городской канализации

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены (лидеры среди причин засоров). Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи (он занимает почётное второе место). Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д. 
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумага.
8. Строительный мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков, передает пресс-служба "РКС-Самара". 
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Комментарии



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