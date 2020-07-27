Специалисты «РКС-Самара» проводят проверки городского частного сектора для обнаружения незаконных подключений.

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«РКС-Самара» уже несколько лет проводят специализированные рейды по частному сектору: специалисты технического и сбытового блоков тщательно обследуют все водопроводные и канализационные сети. Важнейший аспект, на который обращают внимание, - санитарное состояние. Ведь из-за незаконного подключения вода в трубах может загрязниться, и никто не знает, как это отразится на добросовестных пользователях. Вряд ли кто проверяет самовольные бригады подключенцев на отсутствие заболеваний и соблюдение санитарных правил. А некоторые «умельцы» проводят в одном колодце и питьевую воду, и канализацию!Проверки ведутся повсеместно, во всех районах Самары. Например, на прошлой неделе была отключена самовольная врезка в водопроводную линию на Аэропортовском шоссе. Теперь владелец врезки должен заплатить более 80 000 рублей за незаконное пользование водой и оформить всё по закону. А пока он будет оставаться без холодной воды.Обращаем внимание, что сейчас в Самаре проходит амнистия самовольных подключений. Но для того, чтобы воспользоваться её условиями, необходимо самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» до 30 сентября 2020 года, передает пресс-служба «РКС-Самара».