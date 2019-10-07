Специалисты «РКС-Самара» подключат к водоснабжению новый жилой микрорайон

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Дома расположились за торговыми центрами, рядом - густой лес, через него по проекту и нужно подвести новые трубы.Сейчас специалисты компании расчищают трассу: пилят и вывозят деревья, создают коридор для работы спецтехники и проведения земляных работ. Окончания этих работ уже ждут строители, которые будут прокладывать сети. Диаметр труб 300 мм, длина каждой - 430 метров.Работы по прокладке нового водопровода начались в середине сентября и уже к ноябрю планируется их завершить. Новые трубы обеспечат водоснабжение трех 24-этажных домов, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»