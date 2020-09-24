Специалисты «ПТС» приняли участие в городской противоаварийной тренировке

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В Самаре прошли общегородские учения, в которых приняли участие специалисты «Предприятия тепловых сетей», коммунальных служб и ресурсоснабжающих компаний. Согласно легенде, аварийное отключение нескольких электрических подстанций привело к гидравлическому удару и крупным повреждениям сразу на двух тепломагистралях Самары.

В рамках мероприятия теплоэнергетики выявили все технологические дефекты и произвели переключения на теплосетях, чтобы сохранить отопление для горожан в близлежащих районах. Особое внимание было уделено теплоснабжению корпусов Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко. Здесь специалисты «ПТС» развернули мобильную котельную мощностью 1850 кВт. Внутри этой установки расположен котел и группа насосов, которым под силу обеспечить циркуляцию теплоносителя для всего медгородка. Котельная оснащена автоматикой и имеет собственный генератор на случай, если произойдет отключение электроэнергии.

«Подобные тренировки полезны для отработки взаимодействия с городскими службами жизнеобеспечения, а также между персоналом различных служб внутри самой энергокомпании. Например, сегодня для подготовки и включения в работу мобильной котельной потребовались оперативные и грамотные действия со стороны службы электрохозяйства, бригады района тепловых сетей, службы тепловых измерений и наладки, а также водителей и диспетчеров транспортного подразделения. В результате на полный разворот установки у нас ушло всего 2,5 часа», - отметил заместитель главного инженера по тепловым сетям Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.

Напомним, что подобными мобильными котельными также оснащены Территориальные управления по теплоснабжению в Тольятти и Новокуйбышевске. Данные установки способны обеспечить резервное теплоснабжение горожан на период устранения повреждений теплосетей в отопительный период, передает пресс-служба «Т Плюс».