Сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» наградили за профессионализм

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Так, Почетной грамотой Губернатора Самарской области был награжден заместитель начальника цеха - начальник электротехнической лаборатории Сызранской ТЭЦ Валерий Секацкий. Валерий Евгеньевич пришел на электростанцию в 1976 году учеником электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования, и вот уже более 40 лет трудится на благо энергосистемы региона. Он принимал активное участие в строительстве и пусковых операциях на новом энергоблоке Сызранской ТЭЦ, в организации работ по наладке электрических защит и автоматики. За время работы Валерий Евгеньевич стал автором нескольких рационализаторских предложений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, является наставником молодых специалистов. Свою заслуженную награду Валерий Секацкий получил из рук первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.Кроме того, благодарности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области был удостоен коллектив Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре за победу в номинациях «Современное производство и развитие ТЭК» и «Популяризация профессий ТЭК». Экспертами профильного министерства были отмечены инициативы энергокомпании в части создания арт-объекта «Кошка-хвост-трубой» и открытии профильной лаборатории в СамГТУ.В частности, композиция «Кошка-хвост-трубой», созданная при поддержке энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче, символизирующая обновление энергетических объектов «Т Плюс». полигональная скульптура на поляне Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019» и позже была презентована жителям областной столицы в рамках празднования Дня города. В будущем году арт-объект обретет новый дом на одной из улиц Самары.Лаборатория «Т Плюс» в СамГТУ стала местом встречи экспертов энергокомпании со студентами. Здесь их общение и обмен мнениями проходит в формате лекций «Умная среда». В списке тем лекций – цифровая экономика в энергетике, повышение эффективности теплосетевого контура Самары, эффективные проекты филиала «Самарский» Т Плюс, переход к модели расчетов по факту потребления и многое другое, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»