Сотрудники «РКС-Самара» приняли участие в семинаре о природопользовании

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«РКС-Самара» занимает особое место в системе водопользования и обеспечения безопасной экологической обстановки региона. Предприятие является самым крупным потребителем водных ресурсов, одновременно обеспечивая качественной питьевой водой всех жителей и предприятия Самары. С одной стороны, сотрудники предприятия контролируют сбросы сточных вод предприятий, а с другой – обеспечивают очистку всех стоков Самары, возвращая их в Волгу. Поэтому именно сотрудники «РКС-Самара», пожалуй, как никто другой, знают все особенности экологической ситуации водных объектов, процессы, влияющие на их состояние, понимают перспективы.В ходе семинара экологи, технологи и специалисты сбытового подразделения «РКС-Самара» постарались сделать свои выступления максимально полезными. Они подробно рассказали о нормативах загрязняющих веществ и ответственности предприятий за их превышение, порядке отбора проб сточных вод, необходимости функционирования локальных очистных сооружений, работе, которая проводится на предприятии, чтобы свести к нулю негативное воздействие на водный объект тех нарушений, которые допускаются отдельными предприятиями.Подобный формат встреч способствует более глубокому пониманию существующих проблем и, что более важно, совместному поиску их решений.После семинара все участники посетили музей «РКС-Самара», познакомились с экспозицией и историей самарской системы водоснабжения и водоотведения, передает пресс-служба «РКС-Самара.Фото: пресс-служба «РКС-Самара