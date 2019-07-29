Составили антирейтинг: «РКС-Самара» проанализировали платежную дисциплину абонентов по районам

109

Больше всего долгов накопили абоненты Промышленного внутригородского района – 206 млн. рублей физические лица и 186,7 млн. – УК, ТСЖ, ЖСК.Далее идут Кировский (200 млн. и 22,1 млн. соответственно) и Советский (153,6 млн. и 26,8 млн. соответственно). В прошлом году места распределялисьтак же.Поменялся антилидер среди бюджетных организаций. Если в прошлом году большинство должников этой категории находились в Самарском внутригородскомрайоне, то в текущем – в Октябрьском.Сегодня «РКС-Самара» обслуживают 406 тысяч абонентов, находящихся на прямых расчетах, 1105 УК, ТСЖ, ЖСК, более 34 тысяч абонентов в частном секторе и более десятка тысяч юридических лиц. Ни по одной из категорий абонентов, ни по одному району, в строчках «задолженность» нет цифры «ноль», передает пресс-служба «РКС-Самара».