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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сегодня в «РКС-Самара» состоялся День нового сотрудника

6 декабря 2019 17:09
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Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал об инвестиционной программе, которую предстоит реализовать компании.
День нового сотрудника в «РКС-Самара» проходит регулярно, раз в два месяца. Все работники, прошедшие испытательный срок, приглашаются на встречу с руководством компании и могут задать любые вопросы, внести предложения, узнать о стратегии развития предприятия.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал об инвестиционной программе, которую предстоит реализовать компании: «На наших плечах – выполнение очень важных для всей Самары проектов. Это строительство новых водоводов, автоматизация НСП и КНС, реконструкция очистных сооружений и многое другое. Вклад каждого сотрудника ценен, а тем более – новых людей с новыми подходами и взглядами».

Руководители направлений – кадрового, технического, сбытового и финансового – познакомили новобранцев со спецификой деятельности предприятия, главная цель которого – снабжение миллионной Самары чистой питьевой водой, отвод и очистка стоков.

После встречи с руководством новые сотрудники посетили центр обслуживания клиентов «РКС-Самара», арт-объект «Древо жизни» на Полевой, городскую
водопроводную станцию и музей истории самарского водопровода, а также побывали на канализационной насосной станции, где стоки проходят первичную очистку перед транспортировкой на ГОКС.
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Комментарии


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