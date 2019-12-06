Сегодня в «РКС-Самара» состоялся День нового сотрудника

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Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков рассказал об инвестиционной программе, которую предстоит реализовать компании: «На наших плечах – выполнение очень важных для всей Самары проектов. Это строительство новых водоводов, автоматизация НСП и КНС, реконструкция очистных сооружений и многое другое. Вклад каждого сотрудника ценен, а тем более – новых людей с новыми подходами и взглядами».Руководители направлений – кадрового, технического, сбытового и финансового – познакомили новобранцев со спецификой деятельности предприятия, главная цель которого – снабжение миллионной Самары чистой питьевой водой, отвод и очистка стоков.После встречи с руководством новые сотрудники посетили центр обслуживания клиентов «РКС-Самара», арт-объект «Древо жизни» на Полевой, городскуюводопроводную станцию и музей истории самарского водопровода, а также побывали на канализационной насосной станции, где стоки проходят первичную очистку перед транспортировкой на ГОКС.