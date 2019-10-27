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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сегодня будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Солнечная, Ташкентская

27 октября 2019 19:10
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В связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм. Работы планируется завершить в течение 6 часов.
Сегодня, в воскресенье, 27 октября с 22.00 в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Солнечная, Ташкентская. 

Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм. Работы планируется завершить в течение 6 часов.

Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам, передает пресс-служба горадминистрации. 
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