Сегодня будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Солнечная, Ташкентская

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Сегодня, в воскресенье, 27 октября с 22.00 в связи с проведением ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение в границах улиц Демократическая, Г. Димитрова, Солнечная, Ташкентская.Работы проводит ООО "СамЭК" в связи с утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм. Работы планируется завершить в течение 6 часов.Просим вас подготовиться к плановому отключению заранее, спланировать свои дела и отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам, передает пресс-служба горадминистрации.