Самовольные подключения к сетям водоснабжения и кражи крышек люков могут перейти в разряд уголовных правонарушений

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В Самаре более 70 тысяч водопроводных и канализационных колодцев, ещё больше – колодцев других инженерных коммуникаций. Сотни колодцев ежегодно остаются без крышек из-за воровства. Здоровье и жизнь горожан подвергаются опасности из-за того, что несознательные граждане воруют крышки, разбивают их и сдают в качестве металлолома.«РКС-Самара» проводят большую работу по предотвращению трагедий. На предприятии разработали временные крышки, специальные замки, приспособления, которые не дадут провалиться в колодец. Но всё это не решает глобальной проблемы – воровства. Изменить ситуацию можно только на законодательном уровне, установив уголовную ответственность за воровство и сбыт крышек люков.Весной 2020 года «РКС-Самара» обратились к депутату Государственной думы Александру Хинштейну с просьбой выйти с законодательной инициативой об установлении уголовной ответственности за сбыт и приём крышек люков инженерных колодцев и их лома в пунктах приёма лома чёрных металлов у лиц, не являющихся собственниками данного имущества и не предъявивших соответствующую доверенность от собственника.Новость о разработанном в Совете Федерации законопроекте подтвердила правильность решений и предложений «РКС-Самара». Законопроект направлен в Верховный Суд России для согласования и получения заключения.