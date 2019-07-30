Самовольное пользование холодной водой привело к наложению ареста на здание должника

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В 2017 году, обследуя сети, сотрудники «РКС-Самара» обнаружили несанкционированное подключение к системе водоснабжения. Впоследствии гражданинД. пытался скрыть факт подключения: демонтировал врезку и заложил кирпичами место пролегания трубы. Но это его не спасло: специалисты-эксперты смогли доказать факт незаконного пользования водой. В конце 2018 года суд апелляционной инстанции подтвердил решение о взыскании в пользу ресурсоснабжающей компании 1,6 млн. рублей.Однако гражданин Д. не торопился исполнить судебное предписание и оплатить незаконное пользование водой. В конце июля 2019 года состоялся арест имущества – нежилого помещения площадью 509 кв.метров на улице Земеца. Если владелец так и не оплатит 1,6 млн. рублей, здание будет продано, деньги возвращены в «РКС-Самара».Стоит отметить, что рейды по выявлению незаконного пользования системами водоснабжения и водоотведения специалисты проводят регулярно. Проверяют как частный сектор Самары, так и промышленные зоны. Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»