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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации

9 октября 2019 12:32
359
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.


Как сообщалось ранее, бытовой мусор не предназначен для спуска в городскую систему канализации. Тем не менее, с каждым годом объем нерастворимых предметов в стоках только увеличивается.

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