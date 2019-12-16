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«Мы высоко ценим ответственность и порядочность клиентов, соблюдающих обязательства по оплате.»
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных клиентов
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поблагодарил добросовестных клиентов

16 декабря 2019 17:20
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«Мы высоко ценим ответственность и порядочность клиентов, соблюдающих обязательства по оплате.»
Самарский филиал ЭнергосбыТ Плюс в преддверии Дня энергетика и Нового года направил более 500 благодарственных писем в адрес потребителей - юридических лиц Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, добросовестно исполняющих обязательства по оплате потребленных тепловых ресурсов.

«Мы высоко ценим ответственность и порядочность клиентов, соблюдающих обязательства по оплате, так как в первую очередь благодаря этому обеспечивается качественное и надежное теплоснабжение каждого жителя и города в целом. Надеемся, что в дальнейшем клиентов, добросовестно выполняющих условия договора, станет еще больше», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Благодарность энергетиков получили бюджетные потребители, исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, УК, ЖСК), промышленных предприятий, магазинов, а также владельцы нежилых помещений. В их число вошли АО «Жигулевское пиво», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Металлист-Самара», МП г.о. Самара «Самарский метрополитен», ПАО «КУЗНЕЦОВ». Товарищества собственников жилья – ТСЖ «У озера-2», ТСЖ «Ветеран», ТСЖ «Гранит», ЖСК №270, ЖСК №204.

«Наша организация всегда своевременно оплачивает счета за тепловую энергию, строго соблюдая законодательство. Радует, что мы оказались в числе лучших», подчеркнула управляющая ТСЖ «Надежда» Нина Матюнина, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». 
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