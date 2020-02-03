Самарские службы благоустройства готовятся к усилению противогололедной обработки территорий
3 февраля 2020 18:19
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Уборка улично-дорожной сети продолжается в круглосуточном режиме. Кроме расчистки и вывоза снега на полигоны, вносятся противогололедные материалы – «Бионорд», песчано-соляная смесь и чистый песок, которым обрабатывают мосты и путепроводы во избежание коррозии конструкций. Так за минувшие выходные дорожники применили порядка 263 тонн реагентов.
На сложных участках со спусками и подъемами пополнят песко-соляной смесью специальные ящики для самостоятельного использования реагентов автомобилистами, а также водителями общественного транспорта. Для оказания помощи большегрузам при необходимости на дежурство дорожными службами будет выставлена спецтехника. Мониторинг улично-дорожной сети будет вестись непрерывно для корректировки количества вносимых противогололедных материалов.
Горадминистрация обращается к жителям с просьбой быть более внимательными в условиях непогоды и по возможности перенести несрочные поездки и выходы на улицу. Не рекомендуется находиться вблизи водостоков, где быстрее идет образование наледи при понижении температуры воздуха. Стоит обращать внимание на снежные шапки и наледь на крышах, козырьках подъездов.
Автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам - выбирать удобную, соответствующую погоде обувь с нескользящей подошвой, следовать без спешки, наступая на всю подошву, передает пресс-служба горадминистрации.
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