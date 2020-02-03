Самарские службы благоустройства готовятся к усилению противогололедной обработки территорий

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Службы благоустройства и коммунальщики города предупреждены об изменении метеоусловий – при необходимости они готовы принять превентивные меры в части противогололедной обработки, поскольку прогнозируются так называемые погодные «качели». По информации синоптиков, в начале недели плюсовая температура в дневные часы будет сменяться минусовой в ночные: до -2 -5О С, преимущественно с мокрым снегом, при этом не исключено, что осадки будут сопровождаться ветром – до 13 м/с. А во второй половине недели ожидается похолодание с отрицательными температурными значениями в течение нескольких суток; также будет идти умеренный снег. В такой ситуации в ближайшие дни возможны гололедица и налипание мокрого снега.Уборка улично-дорожной сети продолжается в круглосуточном режиме. Кроме расчистки и вывоза снега на полигоны, вносятся противогололедные материалы – «Бионорд», песчано-соляная смесь и чистый песок, которым обрабатывают мосты и путепроводы во избежание коррозии конструкций. Так за минувшие выходные дорожники применили порядка 263 тонн реагентов.На сложных участках со спусками и подъемами пополнят песко-соляной смесью специальные ящики для самостоятельного использования реагентов автомобилистами, а также водителями общественного транспорта. Для оказания помощи большегрузам при необходимости на дежурство дорожными службами будет выставлена спецтехника. Мониторинг улично-дорожной сети будет вестись непрерывно для корректировки количества вносимых противогололедных материалов.Горадминистрация обращается к жителям с просьбой быть более внимательными в условиях непогоды и по возможности перенести несрочные поездки и выходы на улицу. Не рекомендуется находиться вблизи водостоков, где быстрее идет образование наледи при понижении температуры воздуха. Стоит обращать внимание на снежные шапки и наледь на крышах, козырьках подъездов.Автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам - выбирать удобную, соответствующую погоде обувь с нескользящей подошвой, следовать без спешки, наступая на всю подошву, передает пресс-служба горадминистрации.