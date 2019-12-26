Самарские энергетики выявили более 1300 объектов, размещенных в охранных зонах тепловых сетей
26 декабря 2019 17:24
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С 2013 года процент износа самарских инженерных коммуникаций снизился с 88 до 80 – тенденция положительная, но не слишком обнадеживающая. Для исправления ситуации требуется увеличение объемов перекладок инфраструктуры. По словам руководителя управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадима Маслова, проблема существует не только в Самарской области – она отраслевая и имеет место во всех крупных городах страны.
- Затраты на содержание инженерной инфраструктуры оплачиваются государством, и они недофинансированы. Тарифы индексируются, но так чтобы поддерживать социальную стабильность в регионах, а затраты на обслуживание инженерной сети растут. Стоимость содержания самолета ведь не меньше от того, что салон в рейсе заполнен лишь наполовину, - привел пример Вадим Маслов.
Руководитель управления мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов отметил, что к зиме отопительная система региона готова. «Т Плюс», как основной поставщик тепла, разработал систему резервирования – возможность в случае порывов переключения домов на
резервные схемы отопления, рассказал он. – Готовы и к Новому году: все структуры власти и ресурсоснабжающие компании организуют круглосуточные дежурства, уточнены схемы взаимодействия и оперативного обмена информацией.
Между тем изношенность тепловых сетей не единственная проблема. Не редко оперативно устранить повреждения трубопроводов нельзя из-за различных построек и сооружений, незаконно расположенных над теплосетями. «Строительство в охранных зонах – проблема, которая нам особенно мешает
обслуживать теплосети и поставлять гражданам полноценный ресурс», - отметил заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель.
– В ноябре и декабре в Тольятти, Новокуйбышевске и Самаре было проведено более 90 обходов сетей и выявлены более 1000 построек, расположенных в охранных зонах. Это парковки, магазинчики, гаражи. Самое страшное, что над системами теплоснабжения размещают детские и спортивные площадки – без согласования с владельцами инженерных сетей, - поделился Игорь Кушель. – Всю информацию мы уже направили местным властям – сейчас рассматривается возможность переноса площадок, что проще и дешевле, чем переносить теплотрассу, - подчеркнул он.
Руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль», председатель Комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских отмечает, что все незаконные объекты нужно сносить, так как они угрожают
безопасности людей. – Особенно, когда речь идет о детских площадках – этим должна заниматься прокуратура. Что касается износа инженерных сетей – это проблема национального масштаба, и для ее решения нужна федеральная программа.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики государства прокуратуры Самарской области Максим Чепухов сообщил, что с начала отопительного сезона прокурором взято на контроль устранение в нормативный срок 47 аварийных ситуаций, произошедших, в основном, на
бесхозных сетях. Проверку по размещению незаконных объектов потребительского рынка и детских площадок на сетях тепло- и водоснабжения мы проводили в начале года – все собственники проинформированы о нарушении законодательства, приняты меры прокурорского реагирования.
Также гости пресс-центра обсудили важность повышения культуры поведения горожан вблизи объектов тепловых сетей. Если прорыв случился и по улице течет горячая вода, каждый должен соблюдать простые правила безопасности.
«Если вы видите воду там, где ее быть не должно, не заходите в поток, постарайтесь не выходить из транспорта», – рассказывает руководитель группы охраны труда Управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова. – Главная обязанность взрослых – научить правилам безопасности своих детей: не заходить за ограждения места аварии, не спускаться в траншею, не вставать на люки. Простые правила могут спасти вашим детям не только здоровье, но и жизнь.
А первым делом, увидев пар или гейзер из-под земли, нужно сообщить о порыве в единую диспетчерскую службу или на номера горячих линий Т Плюс:
Самара – (846) 279-65-00
Тольятти – (8482) 71-92-52; 28-33-22
Новокуйбышевск – (84635) 62-760, либо оставить сообщение на информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
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