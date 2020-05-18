Самарские энергетики ведут замену тепломагистрали по улице Советской Армии

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По состоянию на 18 мая, в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики начали работы на ул. Гастелло, ул. Ульяновской, ул. Рабочей, ул. Молодогвардейской и ул. Советской Армии. Уже выполнена замена 200 метров теплосети диаметром 200 мм в районе автомобильного кольца на пересечении ул. Советской Армии и ул. Антонова-Овсеенко.Раньше запланированного срока, завершена заменена тепловой сети на ул. Молодогвардейской (вблизи с пересечением с ул. Ульяновской). На данный момент ремонт на объекте завершен, идет подготовка к асфальтированию. В планах уже завтра снять частичное ограничение автомобильного движения по ул. Молодогвардейской.На другом участке – по ул. Рабочей (между ул. Арцыбушевской и ул. Агибалова) – начало ремонта вынуждено отложено на несколько дней. Дело в том, что в охранной зоне коммуникаций располагаются гаражи. Размещение незаконных конструкций над теплосетями является одной из серьезных проблем для энергетиков. Только в Самаре аналогичных объектов насчитывается свыше 1200.Среди крупнейших объектов летней ремонтной кампании следует отметить перекладку магистрали диаметром 800 мм на пересечении ул. Советской Армии и ул. Стара-Загора. Техническая сложность проведения работ на данном участке – глубина залегания свыше 5 метров, наличие смежных коммуникаций и подтапливание грунтовыми водами. На данный момент здесь уже выполнено вскрытие грунта, произведен демонтаж трубы, расчищен канал, залито железобетонное основание для будущего канала и смонтирован новый трубопровод. Для увеличения темпов перекладки на участке организована круглосуточная посменная работа, трудится 30 человек - 4 бригады сетевого района и ремонтной службы, задействовано 11 единиц техники. В том числе, для расчистки канала используются как мини-экскаватор Bobcat E17, так и гусеничный экскаватор-гигант Dusan с 18-метровой стрелой.На всех объектах, где есть техническая возможность сборки резервной схемы, для потребителей сохранено горячее водоснабжение.«На всех участках работ мы устанавливаем новые трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью, а срок ее службы составляет 50 лет. Трубопровод оснащен контрольными проводами, которые передают информацию о состоянии объекта диспетчерам. В случае повреждения теплотрассы энергетики смогут с точностью 1-2 метра определить дефектный участок и оперативно заменить его», - подчеркнул исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.После завершения ремонта теплоэнергетики в полном объеме восстановят асфальтовое покрытие и газоны, улицы приобретут прежний вид, передает пресс-служба «Т Плюс».Фото: пресс-служба «Т Плюс»