Самарские энергетики проверят повышенным давлением теплосети от Безымянской ТЭЦ

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Завтра специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей верхней зоны Безымянской ТЭЦ. В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение:Напоминаем, что в ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплой воды. В этой связиОбо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в круглосуточную интернет-приемную https://teplo.energy/ или по телефону 279-65-00.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).