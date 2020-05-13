Самарские энергетики проверят повышенным давлением теплосети от Безымянской ТЭЦ
13 мая 2020 18:33
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- с 14 по 24 мая 2020 года в пределах улиц: Краснодонская, Юных Пионеров, Кирова, Победы, Металлистов, Физкультурная, Теннисная.
Напоминаем, что в ходе опрессовок теплотрассы будут испытаны повышенным давлением теплой воды. В этой связи энергетики обращают внимание горожан на соблюдение простых правил безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в круглосуточную интернет-приемную https://teplo.energy/ или по телефону 279-65-00.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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