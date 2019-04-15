Самараэнерго продолжит реализацию программы по установке автоматизированных систем учета электроэнергии
15 апреля 2019 15:15
113
автоматической системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Совещание провел заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды СГД Виталий Коротких, который поддержал реализацию проекта в интересах повышения качества энергоснабжения жителей региона.
На реализацию программы за прошедшие пять лет энергокомпанией было инвестировано около 1,6 млрд рублей. К настоящему моменту в Самарском области АСКУЭ введена в эксплуатацию в более 5 тыс. многоквартирных жилых домов, что составляет 44,5% от всех МКЖД, обслуживаемых ПАО «Самараэнерго» или примерно 172 тысячи домохозяйств в 14 населенных пунктах. В текущем году АСКУЭ будут устанавливаться в Сызрани, частично Самаре и Волжском районе.
АСКУЭ позволяет вести автоматический учет энергопотребления, самостоятельно передает в энергокомпанию показания приборов учета и позволяет самарцам экономить 10-15% затрат на энергию за счет ночного – пониженного тарифа.
При этом установка оборудования бесплатна для людей.
«Сегодня Самараэнерго - безоговорочный лидер среди других региональных энергосбытвовых компаний по установке АСКУЭ. Однако изменения в законодательстве обязывают нас задуматься над еще большей интенсификацией программы установки АСКУЭ и значительным увеличением инвестиций в нее в будущие года. К сожалению, далеко не все руководители ТСЖ и управляющих компаний соглашаются поставить в управляемых домах предлагаемую прозрачную систему учета энергии. Особенно большое сопротивление встречается в областной столице», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Самараэнерго» Олег Дербенев.
В завершении совещания Виталий Коротких констатировал, что планирует продолжить обсуждение финансовых и организационных вопросов реализации программы ПАО «Самараэнерго» на ближайшем заседании комитета по ТЭК, куда будут приглашены представители энергокомпании и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Со своей стороны заместитель председателя комитета обещал свое содействие в решении вопросов установки АСКУЭ, в том числе и на законодательном уровне, передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 апреля 2019 12:01
Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Благоустройство региона
207
13 апреля 2019 10:46
Главное условие — чтобы машины не мешали проезду специальной техники. Благоустройство региона
412
12 апреля 2019 16:32
Самарская область в этом рейтинге оказалась на 47-ом месте, попав в топ анти-лидеров рейтинга. В нашей области в 2018 году произошло 3669 ДТП по НДУ, в них погибло 208... Благоустройство региона
261
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2712
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2533
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1152
Всё в Дом
8 апреля 2019 19:11
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
150
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
727
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
236
ЖКХ
15 апреля 2019 15:15
АСКУЭ позволяет вести автоматический учет энергопотребления. ЖКХ
112
15 апреля 2019 09:24
С 22 апреля «РКС-Самара» начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива в летний период. ЖКХ
269
12 апреля 2019 13:42
В региональный закон внесли соответствующие поправки. ЖКХ
201
Экология
15 апреля 2019 12:16
Он состоит из серии интерактивных занятий для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Экология
119
15 апреля 2019 10:47
В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Экология
369
12 апреля 2019 10:58
Во многих странах уже приняты похожие законы. Экология
181
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
377
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
215
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
203
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
284
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
517
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1077
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
462
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
499
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1222
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1155
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2133
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2451
Мероприятия