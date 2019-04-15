Самараэнерго продолжит реализацию программы по установке автоматизированных систем учета электроэнергии

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12 апреля в ПАО «Самараэнерго» состоялось выездное совещание комитета по ТЭК и ЖКХ Самарской губернской думы. Депутаты, представители Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и энергетики обсудили вопросы оснащения многоквартирных домовавтоматической системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Совещание провел заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды СГД Виталий Коротких, который поддержал реализацию проекта в интересах повышения качества энергоснабжения жителей региона.На реализацию программы за прошедшие пять лет энергокомпанией было инвестировано около 1,6 млрд рублей. К настоящему моменту в Самарском области АСКУЭ введена в эксплуатацию в более 5 тыс. многоквартирных жилых домов, что составляет 44,5% от всех МКЖД, обслуживаемых ПАО «Самараэнерго» или примерно 172 тысячи домохозяйств в 14 населенных пунктах. В текущем году АСКУЭ будут устанавливаться в Сызрани, частично Самаре и Волжском районе.АСКУЭ позволяет вести автоматический учет энергопотребления, самостоятельно передает в энергокомпанию показания приборов учета и позволяет самарцам экономить 10-15% затрат на энергию за счет ночного – пониженного тарифа.При этом установка оборудования бесплатна для людей.«Сегодня Самараэнерго - безоговорочный лидер среди других региональных энергосбытвовых компаний по установке АСКУЭ. Однако изменения в законодательстве обязывают нас задуматься над еще большей интенсификацией программы установки АСКУЭ и значительным увеличением инвестиций в нее в будущие года. К сожалению, далеко не все руководители ТСЖ и управляющих компаний соглашаются поставить в управляемых домах предлагаемую прозрачную систему учета энергии. Особенно большое сопротивление встречается в областной столице», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Самараэнерго» Олег Дербенев.В завершении совещания Виталий Коротких констатировал, что планирует продолжить обсуждение финансовых и организационных вопросов реализации программы ПАО «Самараэнерго» на ближайшем заседании комитета по ТЭК, куда будут приглашены представители энергокомпании и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Со своей стороны заместитель председателя комитета обещал свое содействие в решении вопросов установки АСКУЭ, в том числе и на законодательном уровне, передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».