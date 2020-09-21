Самара готова к отопительному сезону

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На сегодняшний день в Самаре 10250 из 10250 многоэтажек к зиме готовы, что составляет 100% от их общего количества.

В понедельник, 21 сентября Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание, на котором обсудили уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду.

По словам руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за ходом подготовки к зиме строго следит специально созданный штаб, в состав которого входят представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора, Городской административно-технической инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.

На сегодняшний день в Самаре 10250 из 10250 многоэтажек к зиме готовы, что составляет 100% от их общего количества. Проведены все гидравлические испытания и выполнены необходимые работы на внутридомовых инженерных системах. Кроме того, коммунальщики уже приготовили к отопительному сезону 684 объекта социальной сферы, в том числе: 484 объекта образования, 141 объект культуры и 59 учреждений физической культуры и спорта, что так же составляет 100%.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тепло в дома горожан должно поступить значительно раньше, чем в прошлом году, сообщает горадминистрация.

«В холодный период повышается риск распространения заболеваний, поэтому особенно важно, чтобы все было отлажено и готово к отопительному сезону. Сейчас все зависит от температурного режима, технически все готово к подаче тепла. Безусловно, и с учетом поручения Губернатора, и мнения горожан, которые уже обращаются по вопросу запуска отопления, мы сделаем все возможное для того, чтобы тепло в домах людей появилось как можно раньше», - подвела итог Елена Лапушкина.

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