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Самара готова к отопительному сезону

21 сентября 2020 12:20
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Самара готова к отопительному сезону

        На сегодняшний день в Самаре 10250 из 10250 многоэтажек к зиме готовы, что составляет 100% от их общего количества.

В понедельник, 21 сентября Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание, на котором обсудили уровень подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду.

         По словам руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за ходом подготовки к зиме строго следит специально созданный штаб, в состав которого входят представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора, Городской административно-технической инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.

        На сегодняшний день в Самаре 10250 из 10250 многоэтажек к зиме готовы, что составляет 100% от их общего количества.  Проведены все гидравлические испытания и выполнены необходимые работы на внутридомовых инженерных системах. Кроме того, коммунальщики уже приготовили к отопительному сезону 684 объекта социальной сферы, в том числе: 484 объекта образования, 141 объект культуры и 59 учреждений физической культуры и спорта, что так же составляет 100%. 

       По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тепло в дома горожан должно поступить значительно раньше, чем в прошлом году, сообщает горадминистрация. 

     «В холодный период повышается риск распространения заболеваний, поэтому особенно важно, чтобы все было отлажено и готово к отопительному сезону. Сейчас все зависит от температурного режима, технически все готово к подаче тепла. Безусловно, и с учетом поручения Губернатора, и мнения горожан, которые уже обращаются  по вопросу запуска отопления, мы сделаем все возможное для того, чтобы тепло в домах людей появилось как можно раньше», - подвела итог Елена Лапушкина.

Фото pixabay.com

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