Самара, Тольятти и Новокуйбышевск запросили «альткотельную»

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В частности, Госсовет РФ рекомендовал переход на «альткотельную» таким городам, как Ульяновск, Оренбург, Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Барнаул и другие. Если в этих муниципалитетах не будет обеспечен прирост инвестиций в обновление инфраструктуры, в течение ближайших 10 лет ее износ может превысить 90%. Результат - аварии на магистралях, нарушения теплоснабжения жителей и социально-значимых объектов и даже угроза жизни горожан в случае провалов и выхода горячей воды на улицы городов.В отличие от прежней модели рынка тепла, где тарифы формировались по принципу «затраты плюс», «альтернативная котельная» использует иной подход: тепло не должно стоить дороже, чем построить собственный источник тепла? Другими словами, способ предлагает использовать в качестве предельного уровня цены на теплоэнергию стоимость тепла, которое может быть получено в случае условного строительства новой локальной котельной в конкретном регионе. Это математическая формула, по которой в зависимости от конкретной местности и типа топлива можно рассчитать, сколько будет стоить тепло от новой котельной с самыми современными технологиями. При новой модели за счет установления долгосрочной цены поставщик может рассчитывать на привлечение сторонних средств, проводить модернизацию инфраструктуры и повышать ее эффективность, чтобы в дальнейшем вернуть заемные средства, и потребитель был всегда доволен.Интерес муниципалитетов Самарской области к новому инструменту привлечения инвестиций понятен. Компания «Т Плюс» из года в год наращивает объемы перекладок теплосетевых коммуникаций в регионе. Благодаря этому с 2013 года процент износа самарских инженерных коммуникаций снизился с 88 до 80 – тенденция положительная, но не слишком обнадеживающая. Для исправления ситуации требуется увеличение объемов перекладок инфраструктуры. По словам руководителя управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадима Маслова, проблема существует не только в Самарской области – она отраслевая и имеет место во всех крупных городах страны.Данный метод тарифообразования уже принес внушительные инвестиции далекому городу Рубцовску. На «альтернативную котельную» также перешел п.Линево Новосибирской области. С 1 января 2020 года к ним присоединятся Ульяновск и Барнаул.По трем городам Самарской области решение пока не принято. Следующим этапом станет рассмотрение пакета документов, согласование проекта с Минстроем и ФАС России. Затем Минэнерго РФ внесет в правительство проект решения о переходе Самары, Тольятти и Новокуйбышевска на метод «альткотельной», передает пресс-служба "Т Плюс".