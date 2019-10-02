СамРЭК пустил тепло в дома жителей Самарской области
2 октября 2019 15:57
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Жилые дома, школы, больницы, детсады подключены к отоплению на 100%.
В стенах Самарской Губернской Думы состоялось заседание Общественной комиссии по ЖКХ. Среди спикеров — исполнительный директор ООО «СамРЭК-Эксплуатация» И.Б. Пужай-Рыбка. Он выступил с докладом о ходе работ по запуску отопительного сезона.
По состоянию на 1 октября 2019 г. все отопительные котельные СамРЭКа приведены в рабочее состояние и запущены. Тепло поступило на все социально-значимые объекты (школы, учреждения здравоохранения, детсады и пр.) и в жилые дома. Некоторым управляющим компаниям осталось открыть задвижки для доведения теплоносителя в квартирыжителей области.
Проводил совещание Михаил Маряхин — заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. На заседании присутствовали заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, передает пресс-служба "СамРЭК".
Фото: пресс-служба "СамРЭК"
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