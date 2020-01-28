СВГК предостерегает: обледенение дымохода увеличивает риск отравления угарным газом

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Зачастую причиной нарушения естественной тяги становится обмерзание или разрушение оголовка дымохода в период резкого похолодания. Наледь образуется по периметру конструкции в месте выхода продуктов сгорания наружу, и накапливается постепенно.Угарный газ – убийца без цвета, запаха и вкуса. Минимизировать риск стать его жертвой можно, выполняя не сложные, но важные правила.Собственники зданий должны уделять пристальное внимание контролю состояния оголовков дымоходов. Чтобы избежать отравления людей необходимо не реже, чем раз в месяц, а в период контрастных температур желательно чаще, осматривать их. И в случае образования наледи принимать меры по очистке оголовков.Собственникам жилья необходимо также позаботиться о регулярной расчистке крыш от снега и наледи во избежание несчастных случаев и деформации наружных газопроводов из-за схода при оттаивании глыб слежавшегося снега, передает пресс-служба ООО «СВГК».