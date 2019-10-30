«СВГК» обеспечила газификацию дома для детей-сирот в Хворостянском районе

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Для решения этой задачи специалистам бригады монтажно-сварочных работ и врезок центра технологического присоединения «Самара» ООО «СВГК» пришлось построить несколько участков газопроводов высокого давления – подземных и надземных, стальных и полиэтиленовых разного диаметра и разной протяженности, а также смонтировать блочный газорегуляторный пункт.Несмотря на характерные для осени дожди, не благоприятствующие проведению земляных работ, и необходимость пересечения трассы оптоволоконного кабеля, специалисты СВГК оперативно справились с поставленной задачей, передает пресс-служба ООО «СВГК».Фото: пресс-служба ООО «СВГК