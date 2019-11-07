СВГК: Работы на газовом оборудовании в своем доме доверяйте ТОЛЬКО проверенным специалистам

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Правила пользования газом в быту категорически запрещают населению производить самовольную перестановку, замену и ремонт газовых приборов,запорной арматуры.«Нет газа. Обнаружена вода во внутридомовом газопроводе». Только в октябре 2019 г. единой диспетчерской службой ООО «СВГК» зарегистрировано 8 случаев подобных инцидентов в Самаре, Тольятти, Отрадном и других городах и районах Самарской области. Причиной попадания воды во внутридомовой газопровод всегда становится самовольная замена газового нагревателя (колонки). Непрофессионалы, производя перемонтаж колонки, зачастую вместо ввода для газа подключают ввод для воды. И наоборот. Таким образом, не только нарушается процесс газоснабжения всего подъезда, но и дома. Последствия подобного самоуправства могут быть самыми неприятными: вода под давлением немедленно заполняет газовый стояк в подъезде, проникает в счетчики, которые выходят из строя, а иногда и в плиты. Газ перестает поступать в квартиры залитого газового стояка. Далее вода проникает в наружный газопровод, где в зимнее время может смерзаться в ледяные пробки. Во всех случаях для удаления воды из газопровода требуются строительно-восстановительные работы.Специалисты Средневолжской газовой компании сразу по поступлении сигнала локализуют ситуацию, отключая залитый участок от сети газоснабжения. Как только завершаются СВР по удалению воды, газоснабжение восстанавливается во всех квартирах. За исключением той, где были нарушены правила в части установки газовых приборов. Сэкономив на оплате работ по установке (замене) газовой колонки профессионалами, народный умелец рискует потерять сумму, многократно превышающую «экономию»: оплата работ по отключению – подключению газа, по удалению воды из газопровода, возмещение ущерба соседям по подъезду за испорченное газовое оборудование, возмещение судебных расходов и компенсация морального вреда…Планируя замену проточного газового водонагревателя (или любого другого газового прибора, запорной арматуры) помните о том, что такие работы можно доверять ТОЛЬКО специалистам. И обратитесь с заявкой в специализированную организацию, обслуживающую ваше внутридомовое оборудование, передает пресс-служба ООО «СВГК».