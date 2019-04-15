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СМИ о риске остановки работы мусорных операторов из-за неплатежей: в СО собираемость составляет всего 5%

15 апреля 2019 20:14
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Мусорные операторы на Кавказе, в ряде областей Сибири и на Урале могут остановить работу из-за того, что не получают вовремя плату, выяснили «Ведомости».
Операторы по утилизации мусора испытывают трудности с получением платежей за свои услуги, из-за чего некоторые из них могут прекратить работу. Об этом сообщается в черновике доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, прошедшего 11 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник газеты. Представитель Минприроды в беседе с газетой также подтвердил, что у операторов есть сложности с получением платы, передает РБК.

В черновике говорится, что в среднем по стране мусорные операторы собирают 50,3% платежей. Прекратить работу могут операторы из Дагестана и Самарской области, где собираемость составляет всего 5%, в Республике Адыгея (соответственно 14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском и Красноярском краях (по 25%), а также в Ульяновской области (30%).

В черновике указывается, что из-за отсутствия актуальной базы данных возникают ошибки с выплатами за утилизацию отходов: так, половина жителей Тверской области получили повторные платежки, а в Калининградской области их выписали умершим гражданам. Местный чиновник в беседе с газетой заявил, что это были пробные пустые платежки «для уточнения базы».

Сейчас на новую систему утилизации отходов перешло более 80% регионов, сказано в документе. Всего 158 компаний работает в 253 зонах деятельности мусорных операторов. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для разработки схемы утилизации мусора и выбора оператора предоставили отсрочку до 2022 года.

Президент Владимир Путин ранее поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора для населения. Он отметил, что региональные операторы также не должны испытывать на себе сильных нагрузок, так как это может сказаться на тарифах. «С завышенными тарифами тоже разбираемся. Есть сортировка мусора, которая должна, по идее, их снижать», — рассказывал РБК Кобылкин.


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Комментарии



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