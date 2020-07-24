С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ
24 июля 2020 22:07
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Водоснабжение
Было:
31,6 рубля за кубометр
Стало:
35,08 рубля за кубометр
Рост:
11%
Примечание:
если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45
Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-02
Водоотведение
Было:
17,4 рубля за кубометр
Стало:
17,4 рубля за кубометр
Рост:
11%
Примечание:
если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45
Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-0
Горячее водоснабжение
Для абонентов АО «ПТС»
Было:
37,55 рубля за кубометр теплоносителя
Стало:
40,55 рубля за кубометр теплоносителя
Рост:
8%
Справки:
АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02.
Для абонентов МП «Инженерная служба»
Было:
29,24 рубля за кубометр теплоносителя
Стало:
30,41 рубля за кубометр теплоносителя
Рост:
4%
Справки:
МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20
Отопление
Для абонентов АО «ПТС»
Было:
1682,4 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Стало:
1740,0 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Рост:
3,5%
Справки:
АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02
Для абонентов МП «Инженерная служба»
Было:
2061,60 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Стало:
2124,00 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Рост:
3%
Справки:
МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20
Электроэнергия
Одноставочный тариф
Было:
4,17 рубля за киловатт-час
Стало:
4,32 рубля за киловатт-час
Рост:
3,5%
Дома с электроплитами
Было:
2,92 рубля за киловатт-час
Стало:
3,02 рубля за киловатт-час
Рост:
3%
Справки
в зависимости от того, какая организация обслуживает ваш дом.
АО «Самарская сетевая компания» — Гагарина, 22, телефон 260-40-36.
МП «Самарагорсвет» — Галактионовская, 9, телефон 333-33-62.
ООО «ЭНЕРГО» — Минская, 25, телефон 269-13-71.
ООО «Энергобытобслуживание» — поселок Прибрежный, Никонова, 7, телефоны 977-45-60, 977-41-87, 977-32-5
Газ
С 1 июля тариф не изменился, цена на газ вырастет с 1 августа.
Было:
7,48 рубля за кубометр по счетчикам либо 97,24-186 рублей с человека без счетчиков, в зависимости от установленных приборов
Рост:
предположительно около 3%
Услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования
Было:
1,03 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
1,06 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
3%
Справки:
ООО «СВГК» «Самарагаз» — Льва Толстого, 18А, телефон 333-44-74
Капремонт
Для домов до пяти этажей
Было:
5,67 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
6,28 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
10%
Для домов шести этажей и выше
Было:
6,52 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
7,22 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
10,5%
Справки
Фонд капитального ремонта Самарской области — Митерева, 11, телефон 300-41-59.
Вывоз ТКО
Тарифы не изменились
Справки:
Региональный оператор по обращению с ТКО — Сердобская, 8, телефон 303-06-48.
Содержание жилых помещений
С 1 июля установлены следующие тарифы:
Жилой дом со всеми удобствами и повышенным уровнем благоустройства
25,56 рубля за квадратный метр общей площади
Жилой дом со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом
25,47 рубля за квадратный метр общей площади
Дом со всеми видами удобств без мусоропровода
23,55 рубля за квадратный метр общей площади
Для домов с удобствами, но без лифта
22,45 рубля за квадратный метр общей площади
Дом без мусоропровода, и лифта
18,76 рубля за квадратный метр общей площади
Деревянные и смешанные дома с частичными удобствами
24,86 рубля за квадратный метр общей площади
Неблагоустроенные дома, ветхое жилье
25 рублей за квадратный метр общей площади
Справки
в вашей управляющей компании или ТСЖ
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