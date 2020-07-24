Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам градоначальника, увеличение объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения. В целом ситуация с коронавирусом улучшается.
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%.
С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
"Вектор" получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
Саркози отметил, что завоевать доверие Путина непросто. Если получится, он становится другим человеком, который держит слово, но не переносит лицемерия.
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Правда, произошло это ещё в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Лечение проходило в Лос-Анджелесе. Затем у актёра не раз выявляли антитела.
Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро
На юго-западе Москвы снова подрались азербайджанцы и армяне
Такое решение было найдено в связи с тем, что главный дирижер оркестра и его музыкальный руководитель англичанин Джонатан Нотт из-за пандемии уже несколько месяцев не может приехать в Японию.
Первый концерт с виртуальным дирижером прошел в Японии
«Прогресс МС-15» доставил на МКС топливо, кислород и еду для экипажа, а также оборудование для научных экспериментов. При его стыковке к МКС возникли трудности: корабль отклонился от намеченной мишени.
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» и МКС
сегодня  Суббота, 25 июля, 02:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ

24 июля 2020 22:07
181
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%.
Отрасль ЖКХ отнесена Правительством РФ к категории пострадавших от пандемии, да и эксперты уверены: откладывать повышение цен не стоит, ведь иначе в следующем году оно будет двойным. Как итог — цифры, которые жители увидят в квитанциях за июль, будут больше обычного. Рост составит от 3,6% до 6,8%. Sgpress.ru выяснила, как изменились цены на ресурсы и услуги.

Водоснабжение
Было:
31,6 рубля за кубометр
Стало:
35,08 рубля за кубометр
Рост:
11%

Примечание:
если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45

Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-02

Водоотведение
Было:
17,4 рубля за кубометр
Стало:
17,4 рубля за кубометр
Рост:
11%

Примечание:
если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45

Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-0

Горячее водоснабжение

Для абонентов АО «ПТС»
Было:
37,55 рубля за кубометр теплоносителя
Стало:
40,55 рубля за кубометр теплоносителя
Рост:
8%

Справки:
АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02.

Для абонентов МП «Инженерная служба»
Было:
29,24 рубля за кубометр теплоносителя
Стало:
30,41 рубля за кубометр теплоносителя
Рост:
4%

Справки:
МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20

Отопление
Для абонентов АО «ПТС»
Было:
1682,4 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Стало:
1740,0 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Рост:
3,5%

Справки:
АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02

Для абонентов МП «Инженерная служба»
Было:
2061,60 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Стало:
2124,00 рубля за гигокалорию тепловой энергии
Рост:
3%

Справки:
МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20

Электроэнергия
Одноставочный тариф
Было:
4,17 рубля за киловатт-час
Стало:
4,32 рубля за киловатт-час
Рост:
3,5%

Дома с электроплитами
Было:
2,92 рубля за киловатт-час
Стало:
3,02 рубля за киловатт-час
Рост:
3%

Справки
в зависимости от того, какая организация обслуживает ваш дом.

АО «Самарская сетевая компания» — Гагарина, 22, телефон 260-40-36.

МП «Самарагорсвет» — Галактионовская, 9, телефон 333-33-62.

ООО «ЭНЕРГО» — Минская, 25, телефон 269-13-71.

ООО «Энергобытобслуживание» — поселок Прибрежный, Никонова, 7, телефоны 977-45-60, 977-41-87, 977-32-5

Газ
С 1 июля тариф не изменился, цена на газ вырастет с 1 августа.
Было:
7,48 рубля за кубометр по счетчикам либо 97,24-186 рублей с человека без счетчиков, в зависимости от установленных приборов
Рост:
предположительно около 3%

Услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования
Было:
1,03 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
1,06 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
3%

Справки:
ООО «СВГК» «Самарагаз» — Льва Толстого, 18А, телефон 333-44-74

Капремонт
Для домов до пяти этажей
Было:
5,67 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
6,28 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
10%

Для домов шести этажей и выше
Было:
6,52 рубля за квадратный метр общей площади
Стало:
7,22 рубля за квадратный метр общей площади
Рост:
10,5%

Справки
Фонд капитального ремонта Самарской области — Митерева, 11, телефон 300-41-59.

Вывоз ТКО
Тарифы не изменились

Справки:
Региональный оператор по обращению с ТКО — Сердобская, 8, телефон 303-06-48.

Содержание жилых помещений
С 1 июля установлены следующие тарифы:

Жилой дом со всеми удобствами и повышенным уровнем благоустройства
25,56 рубля за квадратный метр общей площади

Жилой дом со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом
25,47 рубля за квадратный метр общей площади

Дом со всеми видами удобств без мусоропровода
23,55 рубля за квадратный метр общей площади

Для домов с удобствами, но без лифта
22,45 рубля за квадратный метр общей площади

Дом без мусоропровода, и лифта
18,76 рубля за квадратный метр общей площади

Деревянные и смешанные дома с частичными удобствами
24,86 рубля за квадратный метр общей площади

Неблагоустроенные дома, ветхое жилье
25 рублей за квадратный метр общей площади

Справки
в вашей управляющей компании или ТСЖ

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
24 июля 2020  15:57
В Автозаводском районе Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития юных тольяттинцев. Для этого сад укомплектовали эксклюзивным оборудованием.
В Тольятти открылся детский сад на 350 мест
В Автозаводском районе Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития юных тольяттинцев.... Благоустройство региона
295
24 июля 2020  14:00
В рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в направлении Приволжья
В рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в направлении Приволжья
В настоящее время подрядная организация на ряде участков уже приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.  Благоустройство региона
338
24 июля 2020  13:46
Городские скверы реконструируют в Самаре
Городские скверы реконструируют в Самаре
  Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительных работ, которые проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
325
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2391
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1392
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1414
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2780
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
918
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1656
Весь список
ЖКХ
24 июля 2020  22:07
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%.
С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%.  ЖКХ
180
24 июля 2020  12:30
«РКС-Самара» в первом полугодии 2020 года заменили на 60% больше водопроводных и канализационных сетей.
«РКС-Самара» в первом полугодии 2020 года заменили на 60% больше водопроводных и канализационных сетей
 Несмотря на объективно сложные условия весны - начала лета, переложено коммуникаций даже больше, чем в прошлом году. ЖКХ
368
23 июля 2020  15:44
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у ООО «Жилуниверсал».
«ЭнергосбыТ Плюс» озвучил топ-10 УК-неплательщиков Самарской области
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у  ООО «Жилуниверсал».   ЖКХ
670
Весь список

Экология
24 июля 2020  11:41
В Самаре озера начали чистить водорослями
Самарское озеро чистят с помощью водорослей
В озеро в парке Металлургов вылили 100 литров биологического препарата. Ведется и механическая расчистка водоема. Экология
300
23 июля 2020  17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли - хлореллы.
Биологическая очистка: с патогенными водорослями на водоемах Самары ведут борьбу с помощью полезных микроорганизмов
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
622
23 июля 2020  14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов.
Подведены итоги общественных обсуждений по проекту создания четырех экотехнопарков в составе нацпроекта «Экология»
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов.   Экология
484
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
622
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1088
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
994
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1655
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1518
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1541
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2141
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3824
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3301
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4203
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4339
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4372
Весь список

Мероприятия
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные