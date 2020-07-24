С 1 июля изменились тарифы на услуги ЖКХ

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Было:31,6 рубля за кубометрСтало:35,08 рубля за кубометрРост:11%Примечание:если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45Справки:ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-02Было:17,4 рубля за кубометрСтало:17,4 рубля за кубометрРост:11%Примечание:если у вас не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,45Справки:ООО «Самарские коммунальные системы» — Луначарского, 56, телефон 336-14-0Было:37,55 рубля за кубометр теплоносителяСтало:40,55 рубля за кубометр теплоносителяРост:8%Справки:АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02.Было:29,24 рубля за кубометр теплоносителяСтало:30,41 рубля за кубометр теплоносителяРост:4%Справки:МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20Было:1682,4 рубля за гигокалорию тепловой энергииСтало:1740,0 рубля за гигокалорию тепловой энергииРост:3,5%Справки:АО «Предприятие тепловых сетей» — Челюскинцев, 16, телефон 334-35-02Было:2061,60 рубля за гигокалорию тепловой энергииСтало:2124,00 рубля за гигокалорию тепловой энергииРост:3%Справки:МП «Инженерная служба» — Фрунзе, 84, телефон 254-61-20Было:4,17 рубля за киловатт-часСтало:4,32 рубля за киловатт-часРост:3,5%Было:2,92 рубля за киловатт-часСтало:3,02 рубля за киловатт-часРост:3%Справкив зависимости от того, какая организация обслуживает ваш дом.АО «Самарская сетевая компания» — Гагарина, 22, телефон 260-40-36.МП «Самарагорсвет» — Галактионовская, 9, телефон 333-33-62.ООО «ЭНЕРГО» — Минская, 25, телефон 269-13-71.ООО «Энергобытобслуживание» — поселок Прибрежный, Никонова, 7, телефоны 977-45-60, 977-41-87, 977-32-5С 1 июля тариф не изменился, цена на газ вырастетБыло:7,48 рубля за кубометр по счетчикам либо 97,24-186 рублей с человека без счетчиков, в зависимости от установленных приборовРост:предположительно около 3%Было:1,03 рубля за квадратный метр общей площадиСтало:1,06 рубля за квадратный метр общей площадиРост:3%Справки:ООО «СВГК» «Самарагаз» — Льва Толстого, 18А, телефон 333-44-74Было:5,67 рубля за квадратный метр общей площадиСтало:6,28 рубля за квадратный метр общей площадиРост:10%Было:6,52 рубля за квадратный метр общей площадиСтало:7,22 рубля за квадратный метр общей площадиРост:10,5%СправкиФонд капитального ремонта Самарской области — Митерева, 11, телефон 300-41-59.Тарифы не изменилисьСправки:Региональный оператор по обращению с ТКО — Сердобская, 8, телефон 303-06-48.С 1 июля установлены следующие тарифы:Жилой дом со всеми удобствами и повышенным уровнем благоустройства25,56 рубля за квадратный метр общей площадиЖилой дом со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом25,47 рубля за квадратный метр общей площадиДом со всеми видами удобств без мусоропровода23,55 рубля за квадратный метр общей площадиДля домов с удобствами, но без лифта22,45 рубля за квадратный метр общей площадиДом без мусоропровода, и лифта18,76 рубля за квадратный метр общей площадиДеревянные и смешанные дома с частичными удобствами24,86 рубля за квадратный метр общей площадиНеблагоустроенные дома, ветхое жилье25 рублей за квадратный метр общей площадиСправкив вашей управляющей компании или ТСЖ