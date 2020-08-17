С 17 по 30 августа временно приостанавливается горячее водоснабжение на нескольких улицах Самары

ПТС завершает гидравлические испытания в этом сезоне.
АО «Предприятие тепловых сетей» информирует о проведении гидравлических испытаний II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней зоны Безымянской ТЭЦ. Теплосети проверяют повышенным давлением.
В связи с этим с 17 по 30 августа 2020 года временно приостанавливается горячее водоснабжение в пределах улиц: Алма-Атинской, Путейской, Земеца, Береговой, пр. Кирова, Заводского шоссе, Советской Армии, Гагарина, 22 Партсъезда, пр. Кирова, Ново-Вокзальной, Нагорной, пр. Кирова, пр. К. Маркса.
Ресурсоснабжающее предприятие обращает внимание на необходимость соблюдать обязательные правила безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки. Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. Кроме того, в случае выхода воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние от места выхода воды на поверхность.
Круглосуточная интернет-приемная предприятия принимает сообщения о порывах по телефону 279-65-00 или в электронном виде https://teplo.energy/
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АО «Предприятие тепловых сетей» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает с понимаем отнестись к работам, необходимым для подготовки города к зиме, передает пресс-служба горадминистрации.
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