Ремонтная кампания «Т Плюс» в объективе фотокорреспондентов «КоммерсантЪ»

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» совместно с издательским домом «Коммерсантъ» реализовал фотопроект «Энергетика с плюсом». В объектив фотокорреспондентов издания попали сварщики, монтажники, разнорабочие и другие специалисты энергокомпании, чьими руками этим летом в областной столице были реализован масштабный проект по обновлению внутриквартальных тепловых сетей.

Напомним, что в этом году Самара перешла в новую ценовую зону теплоснабжения. Это уже позволило привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры города. В результате общие инвестиции «Т Плюс» в обновление теплосетевых коммуникаций в 2020 году составили более 2 млрд рублей. В общей сложности в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики обновили в областной столице свыше 30 км тепловых сетей. Подобные масштабные работы на этом имуществе города производились впервые за десятки лет!

Ознакомиться с работами фотопроекта можно по ссылке, передает пресс-служба «Т Плюс».

Фото: издательским домом «Коммерсантъ»/пресс-служба «Т Плюс»