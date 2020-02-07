Региональный оператор запускает сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Сдай макулатуру – сохрани лес»

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По городу будет ездить специальный экомобиль и собирать вторсырье на переработку. Маршрут экологического транспорта составлен по адресам заявок,направленных в адрес жителями Самары в период с 3 по 10 февраля 2020 года.Первая точка сбора – у Самарского дома молодежи. Сотрудники компании «ЭкоСтройРесурс» расскажут о ходе проведения благотворительной акции, куда будет направлено вторсырье и полученные с мероприятия средства, передает пресс-служба облправительства.