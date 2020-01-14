Региональный оператор начинает переработку новогодних елок

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Региональный оператор выступил с инициативной дать елкам вторую жизнь.Щепа, которую можно получить после переработки использованных елок – ценное экологичное сырье, которое используется в качестве корма и подстилки для животных, а также дачниками для садовых нужд.Перевозчики забирают деревья и отвозят их не на полигон, а на специализированную площадку. Там с помощью дробильной машины елки переработают в щепу. Полученное сырье «ЭкоСтройРесурс» передаст в самарские конно-спортивные клубы.Также забрать щепу смогут и жители Самары. На площадке, где будет осуществляться переработка деревьев, представители регионального оператора расскажут о самой идее акции, как долго она будет длиться и каким образом щепу смогут забрать жители Самары, передает пресс-служба облправительства.