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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Региональный оператор начинает переработку новогодних елок

14 января 2020 17:55
76
Региональный оператор выступил с инициативной дать елкам вторую жизнь.
В среду 15 января 2020 года в 11.00 по адресу ул. 22 Партсъезда, 1 литер Ж начнется переработка хвойных деревьев, которые жители выносят на контейнерные площадки после новогодних праздников.

Региональный оператор выступил с инициативной дать елкам вторую жизнь.

Щепа, которую можно получить после переработки использованных елок – ценное экологичное сырье, которое используется в качестве корма и подстилки для животных, а также дачниками для садовых нужд.

Перевозчики забирают деревья и отвозят их не на полигон, а на специализированную площадку. Там с помощью дробильной машины елки переработают в щепу. Полученное сырье «ЭкоСтройРесурс» передаст в самарские конно-спортивные клубы.

Также забрать щепу смогут и жители Самары. На площадке, где будет осуществляться переработка деревьев, представители регионального оператора расскажут о самой идее акции, как долго она будет длиться и каким образом щепу смогут забрать жители Самары, передает пресс-служба облправительства. 
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