Работники канализации не любят домашние заготовки

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Зачастую горожане не задумываются о том, что происходит со стоками после того, как они покидают дом. Нажал смыв унитаза, закрыл кран, вода ушла из квартиры – и всё. А дальше стоки по километрам труб доходят до канализационных насосных станций, где происходит первичная очистка и насосами придаётся ускорение. Затем на Городских очистных канализационных сооружениях, куда стоки доставляются со всей Самары, проходит полный цикл очистки – механическая, биологическая и обеззараживание.Только не всегда путь стоков такой простой. Если кто-то неправильно пользуется канализацией, на пути воды встают засоры. Выкинув очистки в унитаз, можно спровоцировать засор не только в отдельно взятой квартире или доме, но и в системе внутриквартальной канализации. И в этом случае пойдёт излив стоков на поверхность, все жители близлежащих домов узнают о ваших заготовках. Ежегодно именно в августе - сентябре фиксируется увеличение засоров на сетях водоотведения города.Запомните! В канализацию нельзя спускать то, что не растворяется! Это касается унитазов, раковин в многоквартирных домах и канализационных колодцев в частном секторе. Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» за 7 месяцев 2020 года промыли 152 километра сетей водоотведения, что на 13 километров больше, чем за аналогичный период 2019 года.Фото: «РКС-Самара»