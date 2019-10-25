«РКС-Самара» наградили самых активных горожан за сообщения об открытых колодцах

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Специалисты «РКС-Самара» вручили благодарственные письма и сувениры самым активным жителям, которые не прошли мимо открытых колодцев, позвонили вцентральную диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и сообщили о проблеме.Чтобы не случилось трагедии, необходимо, увидев открытый колодец, позвонить по телефонам диспетчерской службы «РКС-Самара»: (846) 334-75-12 и 336-86-51.Если удобнее передать информацию через интернет, на главной странице сайта есть специальная форма для сообщений об утечках и открытых колодцах «Сообщить о проблеме» https://samcomsys.ru/appeals . Также можно сделать фотографию места возникновения проблемы и отправить фото с описанием на номер +79170137007 через мессенджеры WhatsApp или Viber или на электронную почту vodasignal@roscomsys.ru .Все письма и звонки оперативно анализируются, на место выезжает дежурная бригада. Если колодец водопроводный или канализационный, он закрывается временной крышкой, а затем постоянной. Если колодец принадлежит другим компаниям (газовикам, тепловикам, связистам и т.д.), информация о нём передаётся в соответствующие службы, передает пресс-служба «РКС-Самара.