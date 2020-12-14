«РКС-Самара» – в центре

Предприятие стало базой для создания научно-образовательного центра инженерных коммунальных систем СамГТУ.
С 2017 года «РКС-Самара» являлись базовой кафедрой архитектурно-строительного вуза Самарской области. В конце 2020 года кафедре присвоен статус научно-образовательного центра инженерных коммунальных систем Самарского государственного технического университета. Руководителем утверждён главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.
Специалисты научного центра – сотрудники ресурсоснабжающего предприятия – проводят лекции и семинары для студентов академии строительства и архитектуры СамГТУ, руководят курсовыми и дипломными работами, организуют стажировки и практические занятия.
Совместная работа представителей науки и практики даёт большие возможности для развития всех инженерных коммунальных систем города Самары. Лучшие студенты ещё во время учёбы получают реальный практический опыт работы на ресурсоснабжающем предприятии, а сотрудники «РКС-Самара» получают открытый доступ к научным разработкам в сфере коммунальной инфраструктуры.
Именно большой наработанный опыт совместной работы инженеров-практиков «РКС-Самара» с преподавателями и учеными СамГТУ позволили поднять статус кафедры до научно-образовательного центра.
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