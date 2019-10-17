Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 октября, 20:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара»: Размещение детских площадок на сетях водоснабжения и водоотведения подвергает угрозе жизнь и здоровье детей!

17 октября 2019 16:20
137
Человек, попадая, например, в напорные водопроводные или канализационные сети (через колодец или провал грунта) моментально оказывается втянутым в поток воды или стоков.
Размещение детских площадок на сетях водоснабжения и водоотведения – бич современности.

В последнее время благоустроено много дворов, обустроены игровые зоны, но далеко не все они согласованы с владельцами подземных коммуникаций и соответствуют требованиям безопасности. Не все горожане осознают возникающий риск. А он очень велик. Человек, попадая, например, в напорные водопроводные или канализационные сети (через колодец или провал грунта) моментально оказывается втянутым в поток воды или стоков. На розыски погибших уходят недели. К сожалению, такие случаи не единичны. Последний пример: падение ребенка в колодец вчера, 16 октября, в Кемерово.

В Самаре насчитывается десятки адресов, по которым расположены детские площадки в опасной близи к подземным коммуникациям. Например, на улице Путейской новую площадку для игр оборудовали впритык к насосной станции, прямо над напорными водопроводными линиями. А люк одного из колодцев присыпали песком. Опасность просто замаскировали! Люди, которые должны отвечать за безопасность детей, по недомыслию подвергают их смертельной опасности.

«РКС-Самара» в очередной раз направили в администрации внутригородских районов Самары письма с просьбой о переносе детских площадок из санитарно-защитной зоны водопроводных и канализационных линий с указанием конкретных адресов.

Особо подчеркиваем, что после проведения аварийно-восстановительных работ на сетях на территории детских площадок «РКС-Самара» их не восстанавливает, а размещение всех новых игровых и спортивных площадок необходимо в обязательном порядке согласовывать с собственниками инженерных коммуникаций!

От технических аварий и воровства крышек колодцев нельзя застраховаться. Но можно и нужно предвидеть последствия, защититься самим и защитить детей, передает пресс-служба «РКС-Самара».



Фото:    пресс-служба «РКС-Самара»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
17 октября 2019  14:32
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.
В восстановление самарской Фабрики-кухни вложат почти 1,4 млрд рублей
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.  Благоустройство региона
245
16 октября 2019  21:50
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.
Департамент градостроительства развернул масштабную кампанию по сносу самостроев
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.   Благоустройство региона
396
14 октября 2019  10:38
Детское спортивное и игровое оборудованиеКомпания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования.
Детское спортивное и игровое оборудование
 Компания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования. Благоустройство региона
55
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
339
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
421
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1506
Весь список
Всё в Дом
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
93
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
121
7 октября 2019  12:19
Комод в интерьере
 В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате.  Всё в Дом
116
Весь список
ЖКХ
17 октября 2019  16:20
Человек, попадая, например, в напорные водопроводные или канализационные сети (через колодец или провал грунта) моментально оказывается втянутым в поток воды или стоков.
«РКС-Самара»: Размещение детских площадок на сетях водоснабжения и водоотведения подвергает угрозе жизнь и здоровье детей!
Человек, попадая, например, в напорные водопроводные или канализационные сети (через колодец или провал грунта) моментально оказывается втянутым в поток воды или... ЖКХ
135
17 октября 2019  15:23
На заседании областной комиссии по ЧС обсудили меры по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона и безопасности на муниципальных пляжах предстоящим летом.
В Самаре обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы ЖКХ области в отопительный сезон
На заседании областной комиссии по ЧС обсудили меры по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона и безопасности на муниципальных пляжах... ЖКХ
146
16 октября 2019  17:34
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах.
Самарские активисты ОНФ считают необходимым скорректировать методику измерения объемов и норматив на вывоз мусора
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться... ЖКХ
349
Весь список

Экология
13 октября 2019  13:23
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4274
13 октября 2019  11:42
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
617
11 октября 2019  12:45
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
 Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
480
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
293
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
379
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
745
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
563
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
510
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
795
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1009
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1635
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1136
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1391
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1584
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1031
Весь список

Мероприятия
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит в ПАО «Кузнецов»
Тур Притяжение 2019: туристический форум в Самаре проходит в новом формате
В Самаре откроется выставка «Освободители Европы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные