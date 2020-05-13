«РКС-Самара»: Показания приборов учёта водоснабжения принимаются до 23 числа каждого месяца

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Сейчас, чтобы все абоненты могли получить платёжные документы в первых числах месяца, следующего за платёжным, необходимо подать показания любым удобным способом до 23 числа.Способы передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения):- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,- через сайт samcomsys.ru без регистрации,- по телефону 207-25-40 (голосовой робот),- в центрах обслуживания клиентов,- через ящики для сбора показаний.Компания приносит извинения за временные неудобства. Совсем скоро новый период передачи показаний станет привычным, квитанции будут приходить в самом начале месяца, оплачивать их будет удобнее.«РКС-Самара» благодарит всех добросовестных абонентов за своевременную и полную оплату, передает пресс-служба «РКС-Самара».