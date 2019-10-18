«РКС-Самара»: Показания приборов учета принимают в «Почта Банке»
18 октября 2019 13:47
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В начале октября часть ящиков по приему записок с данными счетчиков переехала в точки обслуживания «Почта Банка», которые находятся в ближайших клиентских центрах банка. Теперь здесь можно одновременно сделать несколько важных дел. Это должно быть удобно, прежде всего, пожилым жителям.
Ящики для приема показаний расположены по адресам офисов ПАО «Почта Банк»:
Мичурина, 50 (ранее находился на ул. Московской, 6),
Победы, 111 (вновь установленный),
Ленинградская, 42 (ранее находился на ул. Ленинградской, 72),
Победы, 75 (вновь установленный),
Ново-Садовая, 381 (вновь установленный),
И. Булкина/Дыбенко, 46/29 (ранее находился на ул. Авроры, 195).
С августа ПАО «Почта Банк» принимает платежи от населения без комиссии. Офисы банка расположены в 59 отделениях Почты России и 6 клиентских центрах Самары. Клиенты «Почта Банка» могут производить оплату без комиссии через банкоматы, интернет и мобильный банк. Абоненты, которые не являются клиентами банка, могут открыть бесплатный счет и производить оплату услуг. Установить личный кабинет через любой гаджет и подключить систему «автоплатеж» помогут консультанты банка.
В совместных планах ресурсоснабжающей компании и банка организовать передачу показаний приборов учета через личный кабинет «Почта Банка».
В настоящее время оплатить услуги ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») можно несколькими способами. Инструкции по разным видам оплаты размещены на сайте компании https://samcomsys.ru/payment, способы передачи показаний приборов учета https://samcomsys.ru/pokazaniya.
«РКС-Самара» благодарны всем, кто своевременно и в полном объеме оплачивает услуги ЖКХ!
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