«РКС-Самара»: Отключение должника от услуг заставляет действовать

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После этого в СМИ было разослано письмо от имени администрации ТД «Захар», ЗАО «Инвест-Зим», в котором было сказано: «..единственное юридическое лицо Торгового Дома «Захар» - ЗАО «Инвест-ЗиМ» не имеет договорных отношений с «РКС-Самара», а равно не участвует с последними в каких-либо судебных спорах. У ЗАО «Инвест-ЗиМ» нет задолженности перед «РКС- Самара». Коммунальные платежи оплачиваются поставщикам услуг с соблюдением условий заключенных договоров. Торговый Дом «Захар» функционирует в штатном режиме».Претензий к ЗАО «Инвест-ЗиМ» у ресурсоснабжающей организации нет. Договор о поставке услуг водоснабжения и водоотведения заключён с компанией ООО «ЗИМ-Энерго», которая поставляет ресурс в здания, находящиеся на территории бывшего завода им.Масленникова, в т.ч. в ТД «Захар». Действующим законодательством предусмотрена такая мера воздействия на абонентов – исполнителей коммунальных услуг, которым и является ООО «ЗИМ-Энерго», как отключение от поставляемых услуг.Именно это – тампонирование канализации на границе ответственности – и было произведено специалистами «РКС-Самара». Именно о претензиях к ООО «ЗИМ-Энерго» и было сказано в нашем вчерашнем сообщении. Напомним, долги у данного абонента накопились с июня текущего года и приближаются к 2,5 миллионам рублей (документы на 500 тыс. из них сейчас находятся в судах).Что касается «работы в штатном режиме», это может объясняться большой протяженностью сетей водоотведения и их залеганием (9 метров), сети пока еще незаполнились полностью, но произойти это может в любой момент.Вместе с тем, настоятельно рекомендуем администрации ТД «Захар», ЗАО «Инвест-ЗиМ», подумать над вопросами: кому они оплачивают коммунальные услуги (в частности, водоснабжение и водоотведение) и почему эти средства не доходят до ресурсоснабжающей организации, как повлиять на посредника и заставить его выполнять свои обязательства.В «РКС-Самара» надеются, что огласка данной ситуации заставит руководство ООО «ЗИМ-Энерго» принять меры к погашению задолженности, никто из добросовестных арендаторов и посетителей ТД не пострадает. Пока руководители ООО «ЗИМ-Энерго» на связь не выходили, передает пресс-служба «РКС-Самара».