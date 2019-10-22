«РКС-Самара»: Отключение должника от услуг заставляет действовать
22 октября 2019 10:46
132
«РКС-Самара» поясняют.
Претензий к ЗАО «Инвест-ЗиМ» у ресурсоснабжающей организации нет. Договор о поставке услуг водоснабжения и водоотведения заключён с компанией ООО «ЗИМ-Энерго», которая поставляет ресурс в здания, находящиеся на территории бывшего завода им.Масленникова, в т.ч. в ТД «Захар». Действующим законодательством предусмотрена такая мера воздействия на абонентов – исполнителей коммунальных услуг, которым и является ООО «ЗИМ-Энерго», как отключение от поставляемых услуг.
Именно это – тампонирование канализации на границе ответственности – и было произведено специалистами «РКС-Самара». Именно о претензиях к ООО «ЗИМ-Энерго» и было сказано в нашем вчерашнем сообщении. Напомним, долги у данного абонента накопились с июня текущего года и приближаются к 2,5 миллионам рублей (документы на 500 тыс. из них сейчас находятся в судах).
Что касается «работы в штатном режиме», это может объясняться большой протяженностью сетей водоотведения и их залеганием (9 метров), сети пока еще не
заполнились полностью, но произойти это может в любой момент.
Вместе с тем, настоятельно рекомендуем администрации ТД «Захар», ЗАО «Инвест-ЗиМ», подумать над вопросами: кому они оплачивают коммунальные услуги (в частности, водоснабжение и водоотведение) и почему эти средства не доходят до ресурсоснабжающей организации, как повлиять на посредника и заставить его выполнять свои обязательства.
В «РКС-Самара» надеются, что огласка данной ситуации заставит руководство ООО «ЗИМ-Энерго» принять меры к погашению задолженности, никто из добросовестных арендаторов и посетителей ТД не пострадает. Пока руководители ООО «ЗИМ-Энерго» на связь не выходили, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 октября 2019 10:55
Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса... Благоустройство региона
536
18 октября 2019 12:54
В историческом центре Самаре совсем не будет крупногабаритных конструкций. Благоустройство региона
454
17 октября 2019 14:32
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи. Благоустройство региона
517
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
521
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
451
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1521
Всё в Дом
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
264
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
135
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
131
ЖКХ
22 октября 2019 10:46
Вчера, 21.10.19, «РКС-Самара» распространили информацию об отключении за долги ООО «ЗИМ-Энерго» ТД «Захар». ЖКХ
132
21 октября 2019 20:59
За месячник было проверено несколько тысяч адресов, и в 65 % случаев были выявлены нарушения. ЖКХ
229
21 октября 2019 14:17
Как показывает практика, даже самые злостные неплательщики, после того как оказываются без канализации, начинают гасить долги, идут на переговоры. ЖКХ
819
Экология
13 октября 2019 13:23
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4342
13 октября 2019 11:42
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
646
11 октября 2019 12:45
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
534
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
374
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
420
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
951
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
636
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
572
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
916
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1074
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1742
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1208
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1479
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1669
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1124
Мероприятия