«РКС-Самара»: Должникам не спрятаться в коттеджах на 9 просеке

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Общая задолженность жителей этого посёлка (9 просека в районе 1 и 2 линий) за водоснабжение и водоотведение составляет 216 000 рублей. «РКС-Самара» отправляли должникам неоднократные напоминания о долгах, привозили световой проектор, которым подсвечивался долг на стене дома, пытались взыскать долги в судебном порядке.Но оказалось, что некоторые из домов для закона не существуют, никаких сведений о них в Росреестре нет, а значит привлечь к суду их очень сложно. Но дома-фантомы продолжают поглощать воду и производить стоки. Поэтому единственный способ взыскать с них долги – отключение от услуг, за которые не платят.Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали территорию, чтобы определить, каким образом лучше провести отключение должников от водоснабжения. На следующей неделе пройдёт обследование для последующего отключения от канализации.Не успели сотрудники «РКС-Самара» после рейда доехать до управления, как один из должников уже заплатил 21 000 рублей в счёт долга. Несколько других абонентов также вышли на связь, договорились о встрече на заседании комитета по дебиторской задолженности. Остальные будут отключены от услуг водоснабжения и/или водоотведения, как только позволит погода, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»