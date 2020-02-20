«РКС-Самара»: Что нужно сделать должнику, чтобы не остаться без канализации
20 февраля 2020 14:31
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Перед новым годом, чтобы помочь должникам сделать правильный выбор, «РКС-Самара» перекрывали канализацию в десятках квартир. Речь идёт о тех самарцах, которые не оплачивали услуги водоснабжения и водоотведения больше двух месяцев.
Сделав перерыв на новогодние праздники, бригады по тампонированию вернулись к своей работе. В течение января-февраля уже перекрыта канализация в 27 квартирах, собственники которых «забыли» оплатить квитанции от «РКС-Самара».
В 2020 году ресурсоснабжающая компания будет наращивать обороты в деле борьбы с долгами. Продолжатся установка пирамид позора и отключение от
водоснабжения в частном секторе Самары, тампонирование канализации в многоквартирных домах будет производиться гораздо чаще.
Самарцам, которые не могут оплачивать квитанции от «РКС-Самара» по причине жизненных трудностей, необходимо прийти на заседание комитета по дебиторской задолженности и договориться о возможной реструктуризации долга или о рассрочке платежей. А тем, кто может, но просто не хочет или откладывает оплату на неопределённый срок, нужно быть готовым к отключению ресурса, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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