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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара»: Что нужно сделать должнику, чтобы не остаться без канализации

20 февраля 2020 14:31
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С начала года в 27 самарских квартирах приостановлено водоотведение – затампонирована канализация – за долги перед «РКС-Самара».
С начала года в 27 самарских квартирах приостановлено водоотведение – затампонирована канализация – за долги перед «РКС-Самара».

Перед новым годом, чтобы помочь должникам сделать правильный выбор, «РКС-Самара» перекрывали канализацию в десятках квартир. Речь идёт о тех самарцах, которые не оплачивали услуги водоснабжения и водоотведения больше двух месяцев.

Сделав перерыв на новогодние праздники, бригады по тампонированию вернулись к своей работе. В течение января-февраля уже перекрыта канализация в 27 квартирах, собственники которых «забыли» оплатить квитанции от «РКС-Самара».

В 2020 году ресурсоснабжающая компания будет наращивать обороты в деле борьбы с долгами. Продолжатся установка пирамид позора и отключение от
водоснабжения в частном секторе Самары, тампонирование канализации в многоквартирных домах будет производиться гораздо чаще.

Самарцам, которые не могут оплачивать квитанции от «РКС-Самара» по причине жизненных трудностей, необходимо прийти на заседание комитета по дебиторской задолженности и договориться о возможной реструктуризации долга или о рассрочке платежей. А тем, кто может, но просто не хочет или откладывает оплату на неопределённый срок, нужно быть готовым к отключению ресурса, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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