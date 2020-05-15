«РКС-Самара»: Среди злостных неплательщиков оказался депутат Губернской Думы
15 мая 2020 15:27
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В списках должников за воду «РКС-Самара» оказался абонент с фамилией Мастерков, который позвонил в офис и представился депутатом Самарской Губернской Думы Мастерковым Андреем Владимировичем. Его долг в феврале 2020 составлял 17716 руб. 02 копейки, с марта 2017 года от этого абонента не поступило ни одного рубля! Указанный абонент, прикрываясь своим статусом, требовал к себе исключительного отношения, выдвигал свои условия оплаты. В частности, он заставлял сотрудников отказаться от намерения затампонировать его квартиру, и только в этом случае он соглашался оплатить накопившийся долг.
Тем не менее, в начале марта в канализации должника установили заглушку.
На сегодняшний день долг сократился, но не погашен и составляет 3 780 руб.56коп., из которых 492 рубля 65 коп. – пени. Заглушка на канализации, по данным сотрудников «РКС-Самара», остается на месте, если, конечно, депутат не договорился с «левыми конторами» о ее незаконном демонтаже.
«РКС-Самара» в очередной раз подчеркивают, что будут вести непримиримую борьбу с неплатежами, вне зависимости от социального статуса и должности неплательщика. Компания идет навстречу абонентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которые обращаются за советом и помощью. В данном случае, абонент помощи не просил, своих обязанностей не признавал, а только настаивал на своей исключительности. В таких ситуациях исключений не будет, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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