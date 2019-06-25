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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

РКС: Если нет возможности установить приборы учёта холодного водоснабжения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию

25 июня 2019 16:18
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Если нет технической возможности установить счётчик, повышающий коэффициент не применяется.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 344 от 16.04.2013 для абонентов, чьи жилые помещения не оборудованы приборами учёта холодного водоснабжения, с 1 июля 2019 года вводится повышающий коэффициент 1,5.

Это правило действует в тех случаях, когда прибор учёта не устанавливается без каких-либо причин. Если же для установки счётчика нет технической возможности, то коэффициент не применяется.

Для того чтобы подтвердить технологическую невозможность установки счётчика, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты УК проведут обследование внутриквартирных коммуникаций и выдадут соответствующий акт, который необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов «РКС-Самара».

Это позволит экономить на оплате водоснабжения и водоотведения, поскольку нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2019 года снижаются, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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