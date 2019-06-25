РКС: Если нет возможности установить приборы учёта холодного водоснабжения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию

100

Это правило действует в тех случаях, когда прибор учёта не устанавливается без каких-либо причин. Если же для установки счётчика нет технической возможности, то коэффициент не применяется.Для того чтобы подтвердить технологическую невозможность установки счётчика, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты УК проведут обследование внутриквартирных коммуникаций и выдадут соответствующий акт, который необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов «РКС-Самара».Это позволит экономить на оплате водоснабжения и водоотведения, поскольку нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2019 года снижаются, передает пресс-служба «РКС-Самара».