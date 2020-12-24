Проекты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» были отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области

20

Теплоэнергетики получили благодарственные письма губернатора Самарской области за вклад в развитие энергетики, популяризацию современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий и освещение их в СМИ.

Таких наград Самарский филиал «Т Плюс» и Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» были удостоены по результатам регионального этапа конкурса «МедиаТЭК». В августе этого года проект – «Гигаватты Победы» удостоился первого места в номинации «Социальная и экологическая инициатива», проект – «Сервисы онлайн» выбран лучшим в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер».

Напомним, что в рамках реализации первого проекта в 2020 году Самарский филиал «Т Плюс» открыл мемориал, посвящённый первому директору Безымянской ТЭЦ – Владимиру Смирнову. В общегородских мероприятиях к празднованию 75-летия Победы оформлены экспозиции об энергопредприятиях в годы ВОВ на Аллее Трудовой Славы в Самаре. В центре города был размещен арт-объект «Гигаватты Победы»; установлены информационные баннеры у проходных Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ; опубликованы многочисленные информационные и просветительские материалы в региональных СМИ; оказана адресная помощь ветеранам-энергетикам.

Второй проект «ЭнергосбыТ Плюс» объединил разные инструменты информирования клиентов о дистанционных сервисах: от видео инструкций и интервью, до создания настольной игры «Сидим дома Тепло», а также масштабной просветительской работы с привлечением волонтеров, муниципальных ведомств, управляющих компаний и ТСЖ.