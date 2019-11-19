Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»

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Напомним, арт-объект «Кошка-хвост-трубой» был создан на поляне Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019» при поддержке энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче.В его создании приняли участие студенты поволжских ВУЗов из пяти регионов ПФО под руководством самарского архитектора Ирины Шаровой.Композиция, состоящая из двух частей, символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своейответственности. Сама фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены между собой методомгорячей сварки. «Клубок» для энергетической Мурки был собран из дефектных фрагментов подземных бесхозяйных коммуникаций - труб, задвижек, а также крышек люков. В целом размеры скульптурной группы составили 4,8 метра в длину и 2,3 метра в высоту. В следующем году арт-объект «Кошка-хвост-трубой» украсит одну из улиц областной столицы.В общей сложности в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них из Самары, передает пресс-служба «Т Плюс».Фото: пресс-служба «Т Плюс»