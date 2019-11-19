Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он получил судимость и условный срок.
Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека
В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест.
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Семья получает финансовую поддержку в рамках национального проекта «Демография».
Стать мамой никогда не поздно: состоялся пресс-тур в гости к молодой самарской семье Курбаевых
На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города.
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью в Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -8, -13 °C, местами до -18 °C
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».
Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
сегодня  Вторник, 19 ноября, 19:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 63.75
-0.14
EUR 70.53
0.12
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»

19 ноября 2019 16:28
103
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».
В Самаре прошло награждение победителей закрытия Национальной премии в области событийног туризма «Russian Event Awards - 2019». Одним из победителей стал проект компании «Т Плюс» - «Кошка - хвост трубой». Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».

Напомним, арт-объект «Кошка-хвост-трубой» был создан на поляне Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019» при поддержке энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче.

В его создании приняли участие студенты поволжских ВУЗов из пяти регионов ПФО под руководством самарского архитектора Ирины Шаровой.

Композиция, состоящая из двух частей, символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей
ответственности. Сама фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены между собой методом
горячей сварки. «Клубок» для энергетической Мурки был собран из дефектных фрагментов подземных бесхозяйных коммуникаций - труб, задвижек, а также крышек люков. В целом размеры скульптурной группы составили 4,8 метра в длину и 2,3 метра в высоту. В следующем году арт-объект «Кошка-хвост-трубой» украсит одну из улиц областной столицы.

В общей сложности в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них из Самары, передает пресс-служба «Т Плюс».



Фото:     пресс-служба «Т Плюс»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 ноября 2019  10:40
Дмитрий Азаров рассказал, как обновят Вертолетную площадку в Самаре
Дмитрий Азаров рассказал, как обновят Вертолетную площадку в Самаре
Архитекторы представили пять концепций развития территории. Благоустройство региона
189
18 ноября 2019  20:18
По планам мост должен быть построен к 2024 году.
В Самарской области начались работы по строительству нового моста через Волгу в районе села Климовка
По планам мост должен быть построен к 2024 году.   Благоустройство региона
506
18 ноября 2019  19:31
Эксперты отмечают: хотя никто не верит, что здесь когда-то пойдут поезда подземки, при желании чиновников это может стать основанием для требования сноса торгового центра.
«Амбар» оказался на месте планировавшейся станции самарской подземки
Эксперты отмечают: хотя никто не верит, что здесь когда-то пойдут поезда подземки, при желании чиновников это может стать основанием для требования сноса... Благоустройство региона
1512
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1508
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
558
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1613
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
376
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
808
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
198
Весь список
ЖКХ
19 ноября 2019  16:28
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».
Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».  ЖКХ
102
19 ноября 2019  14:31
Участие жителей Сызрани в акции «В Новый год - без долгов!» стало возможным после присвоения «Т Плюс» статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ.
Жители Сызрани впервые могут принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»
Участие жителей Сызрани в акции «В Новый год - без долгов!» стало возможным после присвоения «Т Плюс» статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской... ЖКХ
126
19 ноября 2019  11:28
19 ноября – всемирный день туалета
19 ноября – всемирный день туалета
В этот день «РКС-Самара» напоминает жителям правила пользования канализацией. ЖКХ
182
Весь список

Экология
19 ноября 2019  10:49
Жителей Самарской области ждет мороз до -15 градусов
Жителей Самарской области ждет мороз до -15 градусов
В ночь на среду, 20 ноября, столбик термометра стремительно начнет опускаться. Экология
190
18 ноября 2019  12:42
Жителям Самарской области обещают теплую зиму
Жителям Самарской области обещают теплую зиму
В период с 20 по 22 ноября в регионе наступит клима­ти­ческая зима. Экология
282
18 ноября 2019  11:05
Жителей Самарской области ждет сильное похолодание
Жителей Самарской области ждет сильное похолодание
Столбик термометра опустится до -15 градусов. Экология
1098
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
267
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
266
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
537
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
684
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
499
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
369
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
485
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1554
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2150
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1461
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1761
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1941
Весь список

Мероприятия
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
В СОУНБ презентуют сборник лауреатов Межрегионального конкурса «Сестра таланта – 2019»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные