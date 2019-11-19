Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»
19 ноября 2019 16:28
103
Напомним, арт-объект «Кошка-хвост-трубой» был создан на поляне Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019» при поддержке энергокомпании «Т Плюс» и фестиваля #ВместеЯрче.
В его создании приняли участие студенты поволжских ВУЗов из пяти регионов ПФО под руководством самарского архитектора Ирины Шаровой.
Композиция, состоящая из двух частей, символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей
ответственности. Сама фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены между собой методом
горячей сварки. «Клубок» для энергетической Мурки был собран из дефектных фрагментов подземных бесхозяйных коммуникаций - труб, задвижек, а также крышек люков. В целом размеры скульптурной группы составили 4,8 метра в длину и 2,3 метра в высоту. В следующем году арт-объект «Кошка-хвост-трубой» украсит одну из улиц областной столицы.
В общей сложности в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них из Самары, передает пресс-служба «Т Плюс».
Фото: пресс-служба «Т Плюс»
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 ноября 2019 10:40
Архитекторы представили пять концепций развития территории. Благоустройство региона
189
18 ноября 2019 20:18
По планам мост должен быть построен к 2024 году. Благоустройство региона
506
18 ноября 2019 19:31
Эксперты отмечают: хотя никто не верит, что здесь когда-то пойдут поезда подземки, при желании чиновников это может стать основанием для требования сноса... Благоустройство региона
1512
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1508
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
558
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1613
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
376
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
808
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
198
ЖКХ
19 ноября 2019 16:28
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события». ЖКХ
102
19 ноября 2019 14:31
Участие жителей Сызрани в акции «В Новый год - без долгов!» стало возможным после присвоения «Т Плюс» статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской... ЖКХ
126
19 ноября 2019 11:28
В этот день «РКС-Самара» напоминает жителям правила пользования канализацией. ЖКХ
182
Экология
19 ноября 2019 10:49
В ночь на среду, 20 ноября, столбик термометра стремительно начнет опускаться. Экология
190
18 ноября 2019 12:42
В период с 20 по 22 ноября в регионе наступит климатическая зима. Экология
282
18 ноября 2019 11:05
Столбик термометра опустится до -15 градусов. Экология
1098
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
267
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
266
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
537
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
684
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
499
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
369
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
485
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1554
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2150
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1461
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1761
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1941
Мероприятия