Проблема установки детских площадок на сетях водоснабжения остаётся актуальной

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В начале февраля 2020 года на сетях водоснабжения по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 248 произошёл технологический сбой. Ситуация рядовая, специалисты справляются с подобными за несколько часов. Но здесь всё усложнилось из-за того, что прямо на водопроводной трубе установлена детская площадка! Сейчас котлован засыпан, ремонтные работы приостановлены до того времени, когда оборудование будет убрано.Ресурсоснабжающие компании постоянно сталкиваются с такими случаями. Канализационные и водопроводные люки, трубы, в которой под напором идёт кипяток или фекальные стоки, линии электропередачи – вместо того, чтобы держаться подальше, на них и рядом с ними размещают игровые площадки…«РКС-Самара» не восстанавливает оборудование на детских площадках, находящихся на сетях водоснабжения и водоотведения, поскольку это противоречит действующему законодательству. Установка любого сооружения, будь то гараж, малая архитектурная форма или детская горка, должна быть согласована со всеми собственниками инженерных коммуникаций! И тогда дети, играя на площадках, будут в полной безопасности, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»