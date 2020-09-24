Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Городские очистные канализационные сооружения. 

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Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов приехал на ГОКС, чтобы проверить, как идёт строительство станции ультрафиолетового обеззараживания. Работы ведутся в рамках национального проекта «Оздоровление Волги» и являются продолжением грандиозной реконструкции, которую начали «РКС-Самара» еще в 2013 году.

Ввод в работу ультрафиолетового обеззараживания позволит отказаться от химической обработки стоков хлором и избавиться от вредных соединений, сбрасываемых в Волгу. Все, что сегодня делается на ГОКС, должно улучшить экологию Волги и региона.

Также Виктор Кудряшов познакомился с полным циклом очистки самарских стоков, осмотрев приёмную камеру, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, лабораторию, где специалисты «РКС-Самара» следят за составом стоков и качеством их очистки.

ГОКС (городские очистные канализационные сооружения) – один из главных объектов городской системы водоотведения, за эксплуатацию которого отвечает «РКС-Самара». Здесь происходит полная механическая, биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных городских сточных вод. Ведётся постоянный экоаналитический контроль. Мощность ГОКС – около 1 миллиона кубических метров стоков в сутки.

ГОКС строились в начале 70-х годов прошлого века. За сорок лет эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной замене или ремонте. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы» начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию.

Сточные воды на городских очистных канализационных сооружениях проверяются на всех этапах очистки. Проводится контроль качества стоков по 47 показателям. Кроме того, по 41 показателю ведется мониторинг качества волжской воды – на 1 км выше точки выпуска стоков, в точке выпуска и на 0,5 км ниже.

Всего в реконструкцию ГОКС, которая началась в 2013 году, «РКС-Самара» уже вложили более миллиарда рублей, передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»